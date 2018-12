Na Syrië wil Trump het leger nu ook weghalen uit Afghanistan

Het gaat dan meteen om bijna de helft van de 14 duizend troepen die de VS in Afghanistan hebben. Volgens The Washington Post is het de eerste fase van wat uiteindelijk moet leiden tot het einde van de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan die al zeventien jaar duurt.

‘Ik denk dat dit laat zien hoe serieus de president is als het gaat om de beëindiging van conflicten’, zei een hooggeplaatste regeringsmedewerker tegen de Post.

Het voornemen van Trump om te vertrekken uit Afghanistan zou de donderdag afgetreden minister van Defensie Jim Mattis hebben gestrekt in het idee dat de president zijn adviezen niet meer serieus neemt. Mattis was voor een stevige militaire aanwezigheid in Afghanistan om druk uit te blijven oefenen op de vredesbesprekingen die er voorzichtig lopen.

Bondgenoten

Anders dan in Syrië, maken de Amerikaanse troepen in Afghanistan deel uit van een Navo-missie. De terugtrekking zal daarom naar verwachting grote gevolgen hebben voor Amerika’s bondgenoten. Maar daar lijkt Trump zich weinig van aan te trekken. Dat bleek uit de ontslagbrief van Mattis die nadrukkelijk stelde dat hij vindt dat je ‘bondgenoten met respect moet behandelen’. Hij impliceerde dat dat voor Trump niet zo belangrijk is door te stellen dat de president ‘recht heeft op een minister van Defensie die meer in lijn met zijn denkbeelden werkt’.

De VS trokken ten strijde in Afghanistan in 2001 tegen het regime van de Taliban, dat onderdak bood aan Osama bin Laden. Zijn terreurnetwerk Al Qaida pleegde de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington. Hoewel de Taliban snel uit Kabul waren verjaagd, heerst de islamistische beweging nog steeds over grote delen van het land.