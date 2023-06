Na spannende dag stemt ook Senaat voor verhoging schuldenplafond VS

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat, spreekt opgetogen de media toe tijdens een persconferentie nadat de verhoging van het schuldenplafond is aangenomen. Beeld REUTERS

De Verenigde Staten scheerden langs de afgrond. Bijna was het geld op, zouden ambtenaren zonder inkomen zitten en hulpbehoevenden zonder uitkering. Financiële markten wereldwijd zouden de gevolgen voelen. Een lange lijst met bijna’s – maar de dreiging is afgewend.

De stemming verliep haastig en rumoerig, maar het Amerikaanse schuldenplafond wordt verhoogd. Donderdagavond laat stemde de Senaat vóór de Fiscal Responsibility Act. ‘Deze overeenkomst is een grote overwinning voor onze economie en voor Amerikanen’, twitterde president Joe Biden donderdagnacht. De wet zal nu op zijn bureau belanden voor een laatste handtekening en dan in werking treden, vlak voor de deadline van 5 juni.

Over de auteur

Maral Noshad Sharifi is correspondent Verenigde Staten voor de Volkskrant. Ze woont in New York.

Een dag eerder had het Huis van Afgevaardigden ook voor de verhoging van het schuldenplafond gestemd. Voorzitter Kevin McCarthy, die zich tijdens de onderhandelingen ontpopte als iemand met wie zaken valt te doen, kreeg weinig steun van zijn rechtervleugel. Die vonden de bezuinigingen niet ver genoeg gaan. Uiteindelijk trokken vooral Democraten het voorstel over de streep.

Geharrewar

In de Senaat mocht er donderdag niets misgaan. Over wetsvoorstellen van dit kaliber wordt normaliter dagenlang gedelibereerd. Maar dit keer was er geen tijd voor geharrewar. ‘We blijven hier zitten’, zei de leider van de Democratische senatoren Chuck Schumer. De honderd leden van de Senaat waren vooraf gewaarschuwd. ‘We gaan door tot de klus is geklaard.’ Ook zijn Republikeinse tegenhanger had geen zin in spelletjes. Hij zou het voorstel ‘zonder uitstel’ steunen, zei hij.

Toch verliep de dag verrassend spannend. Van de uiterste flanken van beide partijen kwam er weerstand. Rebellerende Republikeinen probeerden op het laatst nog verschillende amendementen in te dienen, waardoor de wet vertraging zou oplopen. Zij wilden hardere bezuinigingen op de sociale zekerheid en meer geld voor defensie. Over elf amendementen werd gestemd, geen van alle werd aangenomen.

Ook op links klonk donderdag ongenoegen. Bernie Sanders, een progressief uit Vermont, vond dat het klimaat in deze deal het onderspit delft. John Fetterman, de kersverse senator uit Pennsylvania, hekelde de nieuwe voorwaarden die worden gesteld aan mensen die voedselbonnen ontvangen.

Verklaring

Om zorgen weg te nemen, brachten Schumer en Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat, een zeldzame gezamenlijke verklaring uit om hun beider fracties te overtuigen. Ze beloofden daarin dat er echt nog wel ruimte zou zijn voor nooduitgaven, zoals extra hulp voor Oekraïne. Uiteindelijk stemden 63 senatoren voor (17 Republikeinen, 44 Democraten, 2 Onafhankelijken) en 36 tegen (31 Republikeinen en 4 Democraten, plus de onafhankelijke Bernie Sanders).

‘Democraten voelen zich vanavond heel goed’, zei een zichtbaar vrolijke Schumer, even na de stemming. ‘De Verenigde Staten kunnen opgelucht ademhalen.’

De wet is gebaseerd op een akkoord dat Joe Biden en Kevin McCarthy afgelopen zaterdag bereikten. Het maximale bedrag dat de VS mogen lenen zal worden opgetrokken tot 31,4 biljoen dollar. Tegelijkertijd hebben de Republikeinen de uitgaven voor komende tien jaar met 1,5 biljoen dollar kunnen terugdringen.

De president herhaalde de afgelopen dagen steeds dat geen van de partijen zijn zin zou krijgen. Zonder compromis zouden ze er niet uit kunnen komen – en dat compromis is nu een wet.