Na slepende juridische strijd moet felgroen huis in Den Helder worden overgeschilderd

Het groene huis aan de Pluto in Den Helder. De eigenaar van het huis, Ineke van Amersfoort, moet van de Raad van State de muren overschilderen. Beeld Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Zo eindigt een lange juridische strijd van Ineke van Amersfoort (83 jaar) tegen de gemeente in mineur voor haar, nadat ze er alles aan heeft gedaan om de groene voorgevel intact te houden. De rechter en Raad van State stellen echter dat de kleur te veel afwijkt van de welstandseisen. Er is sprake is van ‘een welstandsexces’, oordeelt de Raad van State woensdag.

Bewoner Van Amersfoort kan een nieuwe kleur ter goedkeuring laten voorleggen aan de gemeente. Volgens de Raad van State behoudt ze daarmee ‘enige mate van keuzevrijheid’, al zal ze daar zelf anders over denken.

Enkele buurtgenoten zullen tevreden zijn met het oordeel: zij deden hun beklag toen Van Amersfoort in 2017 besloot de buitenkant van haar huis felgroen te schilderen. Die kleur stak fel af ten opzichte van de andere huizen in de wijk Boatex, die veelal wit of crèmekleurig zijn. Een buurman stoorde zich aan het weerkaatsende groen op zijn witte bakstenen. Ook andere buurtgenoten meldden zich bij de gemeente na de verfbeurt.

Serieuze zaak

De gemeente Den Helder nam de zaak uiterst serieus en stelde een onderzoek in, waarna de de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit de klagende buurtbewoners gelijk gaf: de muur is te fel. Het huis van Van Amersfoort wordt betiteld als ‘welstandsexces’, omdat pastelkleuren de standaard zijn voor de buurt. De gemeente eiste dat ze haar muren overschildert in een neutralere kleur. Daar heeft Van Amersfoort tot op de dag van vandaag geen zin in.

Via een dwangbevel probeerde de gemeente haar alsnog te bewegen om de kwast te pakken: binnen een jaar moeten de muren een andere kleur hebben. Daardoor voelde de huiseigenaresse zich alleen maar verder aangetast in haar vrijheid om zelf te bepalen hoe het exterieur van haar huis eruit komt te zien. In haar koopcontract staat immers niets over kleurvoorschriften. Ook wees ze op andere aangelegen rode en gele woningen. Die passen volgens de gemeente ook minder goed in het straatbeeld, maar vormen geen doorn in het oog.

Van Amersfoort liet het er niet bij zitten en vocht haar zaak aan bij de rechtbank van Amsterdam. Die gaf de gemeente in september 2019 gelijk, op basis van een Welstandsnota uit 2015 waarin staat dat huizen in de wijk niet te felgekleurd mogen zijn. De bewoner besloot die uitspraak aan te vechten bij de Raad van State, die woensdagochtend zijn uitspraak deed.