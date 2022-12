Na school krijgen deze leerlingen nog twee uur leuke workshops – om de ongelijkheid tegen te gaan

Leerlingen van 't Kompas in de Groningse wijk Lewenborg leren letters te knippen uit blikjes tijdens de verlengde schooldag. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het is woensdagmiddag, iets na tweeën, op ’t Kompas is de bel net gegaan. Maar niet voor alle leerlingen is de schooldag voorbij. Ze verzamelen zich met hun broodtrommels aan een lange tafel in de hal. ‘Voor een extra dicteetje zou ik echt niet blijven’, zegt Matthias uit groep 7.

’t Kompas is een van de elf scholen in de Groningse buitenwijken Lewenborg en Beijum waar sinds september een Verlengde Schooldag geldt. Een uitbreiding van het reguliere lesprogramma met allerlei workshops, vrijwillig en naar keuze: Matthias gaat, net als Norahlie en Dyllano, naar een techniekles van De Jonge Onderzoekers, Shayden koos de dansworkshop, Benyamin heeft zich ingeschreven voor Beats & Lyric. Bravoure heeft hij al: ‘Ik was in vijf minuten klaar met rekenen.’

Kor Posthumus (65) ziet het tevreden aan. Jarenlang was hij directeur in het basisonderwijs, nu projectleider van de Verlengde Schooldag. Bestuurders spreken liever van een ‘verrijkte schooldag’. ‘Maar als je een leuk programma aanbiedt, maakt het kinderen niet uit hoe het heet. Mond-tot-mondreclame doet z’n werk.’

De doelstelling van het initiatief is het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs. Waar je wieg staat, wie je ouders zijn, naar welke school je gaat: het maakt uit. Dit inzicht is voor wetenschappers niet nieuw, zegt onderwijssocioloog Thijs Bol. ‘Maar in regeerakkoorden kwam het woord jarenlang niet voor.’

Een rapport van de Onderwijsinspectie was in 2016 het kantelpunt. De kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs nam toe, zo bleek. Leerlingen met dezelfde score op de Cito-eindtoets kregen in toenemende mate verschillende schooladviezen: kinderen met lageropgeleide ouders vaker vmbo, kinderen met hogeropgeleide ouders vaker havo of vwo.

Over de verklaringen hiervoor breken onderzoekers al decennia hun hoofd. Maar de harde conclusie betekende een wake-upcall voor een land dat zich egalitair waande. De documentaireserie Klassen en corona zetten daarna een schijnwerper op het vraagstuk. De pandemie vergrootte de verschillen bovendien, bleek uit onderzoek van onder meer Bol. Teruggeworpen op thuisonderwijs raakten zwakkere leerlingen verder achterop.

Leerlingen van de Jenaplanschool Swoaistee in Groningen gaan tijdens hun twee extra lesuren onder begeleiding het bos in. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Kansengelijkheid vergroten werd een speerpunt van het vorig jaar gesloten regeerakkoord. Het inlopen van leervertraging is een belangrijke doelstelling van het Nationaal Programma Onderwijs, waarvoor de regering na corona 8,5 miljard euro uittrok. Er is een Gelijke Kansen Alliantie en onderwijsongelijkheid is een terugkerend thema in gemeentelijke collegeakkoorden. Ook scholen zijn zich bewuster van de problematiek, ziet Bol. ‘Iedereen wil kansenongelijkheid bestrijden. Maar soms lijkt iedereen er iets anders onder te verstaan.’

‘Er groeien hier 4.400 kinderen op in armoede’

Groningen staat te boek als hogeropgeleid en sociaal. ‘Maar de stad heeft twee gezichten’, zegt wethouder Carine Bloemhoff (PvdA). Er lopen scherpe scheidslijnen tussen wijken waarin het mensen meer en minder voor de wind gaat. ‘Er groeien hier 4.400 kinderen op in armoede. Dat is geen statistiek om trots op te zijn.’

De segregatie neemt bovendien toe. In 2018 constateerde de Onderwijsraad dat in bijna alle steden leerlingen in groeiende mate niet in de wijk waar ze wonen naar school gaan. Wie wel honkvast is, treft meer achterblijvers.

Lewenborg is zo’n wijk. Er wonen meer mensen met een lager opleidingsniveau, de werkloosheid is er relatief hoog, net als het aantal minimahuishoudens. Het percentage kinderen dat in armoede opgroeit – ongeveer een kwart – is vrij groot. Er is ook meer overlast en jeugdcriminaliteit.

Als onderwijswethouder heeft Bloemhoff één groot manco: ‘Als gemeente ga je niet over wat er in het klaslokaal gebeurt.’ Dus sloot ze in 2020 een ‘maatschappelijk akkoord’ met de kinderopvang en scholen, om segregatie tegen te gaan en gelijke kansen te bevorderen.

‘Ongelijk investeren voor meer gelijke kansen’ is het motto. Scholen in zwakkere wijken krijgen prioriteit bij nieuwbouw, voor- en vroegschoolse educatie is voor alle Groningse kinderen vier dagdelen per week gratis en er lopen twintig ‘brugfunctionarissen’ op scholen rond die kinderen die het thuis lastig hebben extra in het oog houden.

Daarbovenop was een Verlengde Schooldag ‘een langgekoesterde wens’ van Bloemhoff. ‘We kunnen van alles organiseren, maar álle kinderen gaan naar school. Onderwijs is de grote gelijkmaker.’

‘Het gaat ook om zachte zaken’

‘Doe wat je nu het liefste zou doen’, zingen Mia en Suze uit groep 5. In het gymlokaal geeft Marijne van cultuurcentrum Vrijdag een workshop dans en zang. ‘Nu maken jullie een cirkel om Lena, dan zingt zij haar solo.’ Het meisje uit groep 3 straalt.

In Lewenborg wordt de Verlengde Schooldag niet gevuld met nog meer rekenen en taal. ‘We willen deze kinderen juist iets aanreiken wat ze thuis en in het reguliere curriculum niet meekrijgen’, zegt projectleider Posthumus. ‘Bovendien: wie zou twee uur extra rekenles moeten geven?’

Formeel, zegt Posthumus, moet het programma bijdragen aan ‘het vergroten van arbeidsmarktkansen’. ‘Maar je moet echt niet de pretentie hebben dat je met een workshop techniek of muziek Cito-scores opvijzelt.’ Geen probleem, vindt hij. ‘Het gaat ook om zachte zaken, zoals zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, met plezier naar school gaan en het ontdekken van talenten. Ook dat is waardevol in het leven.’

De verlengde schooldag op 't Kompas in Groningen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Zo denkt ook wethouder Bloemhoff erover. De gemeente experimenteerde zo al met de Verlengde Schooldag in andere stadswijken. Daarvoor kwam geld uit potjes voor ‘Regiodeals’, maar slechts voor een paar jaar. Lewenborg heeft het ‘geluk’ net in het aardbevingsgebied te liggen. Daarom krijgt die wijk tien jaar financiering vanuit het Nationaal Programma Groningen. Met subsidie van de gemeente bedraagt het budget 6 miljoen euro.

Van oudsher werken scholen in Lewenborg nauw samen met de kinderopvang en jeugdzorg. Samen hebben ze een ‘integraal wijkplan’ opgesteld, die nu de wijk fysiek is opgeknapt de buurt sociaal moet verheffen. Posthumus: ‘Met alleen mooie formats kom je er niet.’

‘Doelgroepkinderen’ zien te bereiken

Van de ongeveer driehonderd leerlingen op ’t Kompas maken nu zo’n zestig geregeld een langere schooldag. Misschien wel de grootste uitdaging is om de kinderen die het meeste baat hebben bij het programma in de workshops te krijgen.

Norahlie heeft de eerste drie letters van haar naam uit een blikje Fernandes geknipt. ‘Dit is een heel gezellig groepje, maar niet per se met de leerlingen voor wie deze activiteiten het meest bedoeld zijn’, zegt Paula Riemersma. Zij is behalve gymjuf coördinator van de Verlengde Schooldag.

Aanmelding is nu nog vrijwillig. Dat lokt vooral kinderen uit betere milieus, van wie door de bank genomen de ouders beter op de hoogte zijn. Er wordt gewerkt aan een digitaal aanmeldsysteem. Maar daarin is het nog niet zo simpel om ‘doelgroepkinderen’ (mindere leerprestaties, lageropgeleide ouders, migratieachtergrond) voorrang te geven.

Posthumus’ visioen: de verlengde schooldag als standaard, elke dag en voor iedereen. ‘Dan kun je een dansworkshop ook eens om 9 uur ’s ochtends geven.’

Toekomstmuziek, voorlopig. Genoeg workshops regelen is nu al best een uitdaging. Net als scholen en leerkrachten (waarvan al zo veel verwacht wordt) enthousiasmeren. Soms is de teneur: leuk en aardig, als je maar niet in onze lokalen komt. Posthumus: ‘Dan houdt het snel op.’

De projectleider wijst liever op positieve neveneffecten. Zoals het binnen school houden van ‘sleutelkinderen’, die na schooltijd rondhangen totdat hun ouders thuis zijn – op het gevaar af dat ze onder de invloed komen van verkeerde rolmodellen. ‘Dat is in een wijk als Lewenborg echt een risico.’

‘Iedereen geeft er zijn eigen draai aan’

‘Alle aandacht voor onderwijsongelijkheid is een zegen én een vloek’, zegt onderwijssocioloog Thijs Bol. Een zegen, omdat iedereen eindelijk doordrongen is van de urgentie. ‘Maar ook een vloek, omdat het nu een hype is waar iedereen z’n eigen draai aan geeft.’

Dat loopt uiteen van gelijke schooladviezen bij gelijke eindtoetsscores, tot persoonlijkheidsontwikkeling – zoals Posthumus en wethouder Bloemhoff voorstaan. Bol: ‘Natuurlijk is zo’n Verlengde Schooldag sympathiek. Maar de vraag is of hier de prioriteit moet liggen.’

Leerlingen van ‘t Kompas maken muziek op de laptop. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De financiële en personele middelen voor onderwijs zijn immers beperkt. ‘Dus gaat het een ten koste van iets anders. Daarom is het belangrijk te kiezen voor wat het meest effectief is.’

En of dat een langere schooldag gericht op persoonlijke ontwikkeling is, betwijfelt Bol. In Nederland is er nog geen stevige onderbouwing van de effecten van verlengde onderwijstijd. Onderzoek in het buitenland toont zwakke tot neutrale effecten op leerprestaties (taal en rekenen).

Maar wanneer het op vrijwillige basis gebeurt, zoals in Lewenborg, loop je het risico dat je ongelijkheden juist vergroot. Bol: ‘Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich echt aan elkaar kunnen optrekken. Maar we weten dat juist leerlingen voor wie deze programma’s bedoeld zijn het moeilijkst te bereiken en vast te houden zijn.’

‘Juist gemengd gezelschap heeft meerwaarde’

Donderdagmiddag staat op een lage tafel in de hal een doos peren en kerstomaatjes. Ook op de Swoaistee, een Jenaplanschool vlak naast ’t Kompas, verzamelen kinderen zich voor twee extra lesuren. Een groepje gaat met twee jonge kerels het bos in, anderen krijgen een cursus ultimate frisbee.

Voor coördinator Jessica Nijstad is dit de essentie: ‘Leuke bezigheden moeten niet alleen weggelegd zijn voor kinderen van tweeverdieners.’ Bijkomend voordeel is dat ze de leerlingen gezond eten en drinken kan aanbieden. ‘Van de inhoud van veel lunchtrommels word ik niet blij. Maar ja, ongezond eten is vaak goedkoper.’

Ook Nijstad ziet het gevaar van een selectie-effect. ‘Een vader zei laatst uit zichzelf: ik zou niet willen dat onze zoon een plek inpikt van een kind dat deze mogelijkheden niet van huis uit heeft. Maar juist het gemengde gezelschap heeft meerwaarde, het moet geen kneuzenklasje worden.’

Ouders zien vooral voordelen. Shahla Aswajy komt om kwart voor vijf haar zoons Aymen (8) en Hadi (6) ophalen. ‘Voor zwemles was een lange wachtlijst’, zegt ze. ‘Nu maken ze kennis met verschillende leuke bezigheden.’ Een jaar geleden kwam het van oorsprong Iraakse gezin vanuit Duitsland terug naar Nederland. De kinderen pikken de taal snel op. ‘Ik was ook blij geweest met twee uur extra spelling’, zegt de moeder. ‘Maar de jongens denk ik niet.’

‘Hooguit de groeiende verschillen temperen’

Kwaad kan het niet. Maar mocht onderwijssocioloog Thijs Bol zelf de aanval op kansenongelijkheid aanvoeren, dan zou hij inzetten op intensievere cognitieve begeleiding van zwakkere leerlingen op zwakkere scholen, onder schooltijd. Daarvoor zou je bijvoorbeeld leraren op zulke scholen een hoger salaris kunnen bieden. ‘Maar meer nog dan de ongelijkheid is het personeelstekort hét probleem van het onderwijs.’

Bovendien, zegt hij: kansenongelijkheid is een onoplosbaar probleem. ‘Het meritocratisch ideaal – talent en inzet bepalen wat je bereikt – is een illusie. Kansen zullen nooit gelijk worden. We kunnen hooguit de groeiende verschillen temperen.’

Wethouder Bloemhoff ziet de Verlengde Schooldag vooral als een eerste stap. ‘Maar verplichten voor iedereen? Ik kan het niet opnemen in een verordening.’ Het onderwijssysteem moet anders, bijvoorbeeld door leerlingen minder vroeg te selecteren naar niveau. ‘Ondertussen mogen we niet stilzitten. Voor mij is dit programma een succes als zo veel mogelijk kinderen meedoen.’

Je kunt op school niet alles rechttrekken wat scheef is in de samenleving, erkent projectleider Posthumus. Zeker niet alleen met een verlengde schooldag. Toch zegt hij: ‘Ik heb de ambitie van een maakbare samenleving nooit helemaal losgelaten. Ik geloof nog steeds dat scholen een verschil kunnen maken.’

Daarom vindt de projectleider het ook ‘link’ dat minister van Onderwijs Dennis Wiersma zo hamert op rekenen en taal. ‘Dan krijg je weer de reflex: leuk, zo’n natuurles, maar doe die maar na 14 uur. Iedereen vindt dat de basis op orde moet zijn. Maar er is zoveel meer.’