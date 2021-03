Na Rusland en China storten nu ook de Verenigde Staten zich op vaccindiplomatie

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een virtueel overleg met de drie bondgenoten. Beeld Getty Images

Dat is het resultaat van besprekingen in de zogenaamde Quad-groep vrijdag. Dit overleg staat bekend als de ‘Aziatische Nato’. De vier leden hebben ingewikkelde, zo niet problematische relaties met Beijing en delen zorgen over de toenemende macht van China.

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden probeert net als zijn voorganger Donald Trump de Quad meer gewicht te geven dan een praatgroepje. Vandaar het vaccinatieproject, waarbij India de productie van vaccins van Johnson & Johnson voor zijn rekening neemt. De VS financieren de kosten van 1 miljard vaccins, Japan komt met leningen aan India om de capaciteit van Indiase vaccinmakers te vergroten en Australië verspreidt de vaccins.

Eerlijke verdeling

India heeft zich eerder opgeworpen om vaccins te maken voor armere landen. Nu zijn die vooral afhankelijk van Chinese vaccinmakers, die in alle uithoeken van de wereld vaccins maken en verkopen. Ook de Russen timmeren internationaal aan de weg met hun Spoetnik-vaccin.

Amerika ziet meer in vaccindiplomatie tot de eigen bevolking is ingeënt, en hield het tot dusver bij een schrale bijdrage van vier miljard dollar aan het internationale COVAX-initiatief voor eerlijke verdeling van vaccins over armere landen.

Al werd China niet openlijk genoemd, de wens om Beijing het hoofd te bieden stond centraal vrijdag. ‘We streven naar een regio die vrij, inclusief en gezond is, verankerd in democratische waarden en niet beperkt door dwang,’ aldus de slotverklaring van de Quad.

‘Een grote dag voor Amerikaanse diplomatie,’ aldus Bidens veiligheidschef Jake Sullivan. ‘De vier regeringsleiders bespraken de uitdagingen waar China ons voor stelt, en ze maakten duidelijk dat ze geen illusies koesteren over China.’

Net als samenwerking bij klimaatvraagstukken is vaccinatiediplomatie voor de Quad een mogelijke strategie die de groeiende invloed van China inperkt, zonder dat het gezelschap zich uitdrukkelijk neerzet als anti-Chinese alliantie. Dat is niet in het belang van landen als India en Japan, die de Quad voorheen links lieten liggen als ze hun betrekkingen met Beijing verbeterden.

Vuist tegen China

China heeft namelijk weinig tolerantie voor regeringen die een vuist maken tegen China. Dat merkt Quad-lid Australië al twee jaar. Na een Australische oproep tot onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus zijn Australische producten zijn niet meer welkom in China. Ook internationaal valt Beijing Australië aan.

Bij de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties riep China vrijdag op tot sluiting van detentiekampen waar Australië migranten en asielzoekers vasthoudt. Volgens Beijing is er sprake van mensenrechtenschendingen en onvoldoende medische zorg, vooral voor kinderen.

Deze uithaal komt vlak voor een stemming in het Australische parlement maandag over een motie die het Chinese optreden tegen de moslimminderheden in de westelijke provincie Xinjiang tot genocide bestempelt. Ook het Nederlandse en Canadese parlement verklaarden het beleid in Xinjiang, waar grote aantallen Oeigoeren en andere islamitische volkeren worden opgesloten voor politieke heropvoeding, tot volkerenmoord.