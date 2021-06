Na Rotterdam en Amsterdam komt nu ook Utrecht met een algemeen vuurwerkverbod

Het percentage inwoners van Utrecht dat vindt dat vuurwerk een mooie traditie is die in stand moet worden gehouden, daalde van 61 naar 40 procent. Beeld ANP

Rotterdam was in januari 2020 de eerste gemeente die een vuurwerkverbod afkondigde. Later volgden Amsterdam, Nijmegen en een aantal kleinere gemeenten. Den Haag onderzoekt momenteel een lokaal vuurwerkverbod. De afgelopen jaarwisseling gold vanwege corona een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk.

De meeste van de Utrechters lijken klaar voor een verbod, blijkt uit onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren door I&O Research. 53 procent van de ondervraagde inwoners is voorstander. Nog eens een kwart steunt een verbod mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, ‘zoals decentrale vuurwerkshows’.

Het aandeel Utrechters dat vindt dat vuurwerk een mooie traditie is die in stand moet worden gehouden, daalde van 61 procent in 2017 naar 40 procent in 2021.

Stadsbreed

Hoe het Utrechtse verbod er precies gaat uitzien, moet na de zomer duidelijk worden, schrijft het college van burgemeesters en wethouders donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Het college hoopt op korte termijn een plan te presenteren voor ‘een stadsbreed, generiek verbod’ gekoppeld aan ‘alternatieven waarin nog wél plaats is voor het afsteken van vuurwerk’.

Over die alternatieven gaat het gemeentebestuur binnenkort praten met ‘Utrechters die nog steeds veel belang hechten aan vuurwerk als onderdeel van de jaarwisseling’. Daarbij zal het gaan over professionele vuurwerkshows, maar mogelijk ook over plekken in de wijk waar mensen zelf nog vuurwerk kunnen afsteken, zegt een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma. ‘De deur staat open voor specifieke wensen.’

Het is niet zeker of het nieuwe vuurwerkverbod nog dit jaar door de gemeenteraad wordt aangenomen.

Landelijk verbod

Ondertussen blijft Utrecht zich ook sterk maken voor een landelijk verbod op het afsteken en verkopen van consumentenvuurwerk. Dat heeft ‘vanwege de handhaafbaarheid en duidelijkheid nog steeds onze voorkeur’, schrijft het college. ‘Daarom zetten we samen met Rotterdam, Amsterdam en Den Haag de lobby voor een landelijk consumentenvuurwerkverbod onverminderd voort.’