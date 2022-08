Na recordwinsten oliemaatschappijen daalt de olieprijs (maar de energierekening loopt op)

Een olieplatform van BP in de Noordzee. Beeld REUTERS

De energiecrisis legt de oliemaatschappijen geen windeieren. Grote oliebedrijven boeken voor het tweede kwartaal op rij recordwinsten. In het voorjaar van 2020, toen veel industrieën vanwege lockdowns op een laag pitje draaiden, daalden de omzetten en winsten. BP overtrof de toch al hoge verwachtingen van analisten met een winst van 8,5 miljard dollar in het tweede kwartaal, ruim drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Shell rapporteerde ruim 11 miljard dollar winst, en ook Chevron, Exxon en TotalEnergies zagen de winst fors toenemen. Door de Russische invasie van Oekraïne stegen de prijzen voor olie en brandstoffen de afgelopen maanden snel.

De huidige hoge Nederlandse inflatie komt voor een groot deel op het conto van de energieprijzen, met name voor nieuwe contracten. Die prijzen zijn in een jaar tijd ruimschoots verdubbeld.

Het Verenigd Koninkrijk gaat de oliemaatschappijen extra belasten, de zogeheten ‘windfall tax’. Ook onder andere Roemenië en Hongarije voeren nieuwe heffingen in. De Nederlandse overheid is dit niet van plan, het is onmogelijk om dit snel in te voeren en complex om te bepalen welk deel van de winst door de gestegen energieprijzen komt.

Of de feeststemming onder oliemagnaten beklijft is maar de vraag. De koersen van veel maatschappijen doken de afgelopen week naar beneden, omdat de olieprijs daalde. Dit komt volgens analisten door angst voor een recessie, zeker nadat de Bank of England de rente vorige week fors verhoogde. Een vat Brent olie kost nu 94 dollar, en is hiermee weer op het niveau van vlak voor de oorlog. De gasprijs laat wel een stijgende lijn zien, met name vanwege onzekerheid over Russische gasleveringen.