Na rechtszaken, explosie en een dode raakt NS roestende ‘Buffel’ eindelijk kwijt

Deze zogenoemde 'Buffels' verhuizen naar Polen. Beeld Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Volgens de NS zijn de eerste treinen van het type DM’90 dit weekeinde al richting Polen vertrokken. De snelheid waarmee die overdracht zich voltrekt, staat in schril contrast met de recente geschiedenis van de ‘Buffel’, zoals de bijnaam van de dieseltrein luidt.

De dieseltreinen werden tussen 1996 en 1998 in Nederland in bedrijf genomen, vooral op trajecten waar elektrische treinen nog niet reden. Na de elektrificatie van de lijnen tussen Zwolle, Kampen en Enschede werden de Buffels in 2017 uitgerangeerd. Nog datzelfde jaar vond de NS een koper, terwijl een treinstel aan het Spoorwegmuseum in Utrecht werd geschonken.

Te breed

Het Roemeense Ferotrans maakte het geld voor 48 van de 53 treinen wel over, maar maakte geen haast met het transport. In 2019 spande de NS een rechtszaak aan tegen de Roemenen, met als doel de verkoop terug te draaien. Alleen dan kon het bedrijf ze weghalen van een opstelterrein bij Nijmegen, waar ze werkzaamheden van spoornetbeheerder ProRail in de weg stonden.

Volgens Ferotrans konden de Buffels niet worden verplaatst omdat ze te breed zouden zijn om via regulier transport in Roemenië te kunnen belanden. Ferotrans-baas Dumitru Anchidin zei vorig jaar tegenover De Gelderlander dat hij niet wist dat zijn bedrijf een vergunning nodig had voor Duitsland en Oostenrijk. ‘Voor de vergunning heb ik documenten nodig van de NS, maar die kan ze niet vinden.’

De rechter oordeelde dat de Roemenen in gebreke waren gebleven waarop de Buffels naar Amsterdam verhuisden. Ferotrans liet nog beslag leggen, maar dat werd begin vorige maand ongedaan gemaakt. Daarna konden NS en het Poolse bedrijf SKPL Cargo alsnog zakendoen.

Dode

In april vorig jaar kwam een van de Buffels die in Nijmegen stond nog in het nieuws, toen die bij een explosie werd beschadigd. Stukken trein werden tot honderd meter weggeslingerd. In het treinstel trof de politie een dode man aan. Volgens de politie was er geen reden om te veronderstellen dat er iemand anders bij de explosie was betrokken dan het slachtoffer.