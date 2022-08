Na precies vijftig jaar ontvangen nabestaanden gijzeldrama Spelen München Duitse schadevergoeding

Een steenhouwer werkt een gedenkplaat bij voor de elf Israëlische slachtoffers van de Palestijnse aanslag op de Israëlische deelnemers aan de Olympische Spelen in München in 1972 bij de ingang van het toenmalig olympisch dorp. Beeld Wolfgang Rattay / Reuters

Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om een bedrag van 28 miljoen euro. Het Amsterdamse advocatenbureau van Geert-Jan en Carry Knoops, dat op verzoek van de getroffen families sinds 2018 na eerdere afwijzingen alsnog een afdoende schadevergoeding probeerde te bewerkstelligen, meent dat het overeengekomen bedrag ‘recht doet aan het onrecht dat hen is aangedaan’.

Met de regeling is een einde gekomen aan een decennia durende strijd om erkenning van het leed onder de nabestaanden van de elf gedode Israëlische sporters en coaches. Die kwamen om het leven tijdens de gijzeling door acht leden van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September.

De Duitse regering heeft aansprakelijkheid erkend en zal ook excuses maken voor de fouten die destijds zijn begaan. Signalen over een op handen zijnde actie werden genegeerd. In het olympisch dorp was nauwelijks beveiliging. Een poging de sporters te bevrijden op het vliegveld Fürstenfeldbruck liep uit op een bloedbad: negen Israëliërs en vijf terroristen vonden de dood. Twee atleten waren al vermoord bij het begin van de gijzeling. Het akkoord bevat ook de toezegging dat historici toegang krijgen tot de archieven met documenten over de toedracht van de aanslag.

De nabestaanden – van wie Ankie Rechess, de weduwe van de vermoorde Israëlische schermcoach André Spitzer, de contactpersoon was – klopten jarenlang tevergeefs aan bij de Duitse overheid voor compensatie. Die weigerde verantwoordelijkheid te nemen en archieven open te stellen. Vermoedelijk was dat onder meer uit vrees voor hoge claims en reputatieschade als gevolg van het falen van de veiligheidsdiensten. Een rechtszaak in de jaren negentig, waarin de families 20 miljoen eisten als tegemoetkoming voor de gemaakte fouten, liep op niets uit. De vorderingen waren verjaard. In 2002 werd als geste alsnog 3 miljoen euro uitgekeerd. De nabestaanden waren al 2 miljoen kwijt aan proceskosten.

Halsstarrige houding

Dat de regering nu alsnog voor de 23 direct betrokkenen over de brug is gekomen, hangt volgens advocaat Knoops mede samen met de ceremonie gewijd aan de 50-jarige herdenking van de gebeurtenissen in München, komende maandag. Daar wordt gerekend op de komst van de nabestaanden en staatshoofden, onder wie de Israëlische president Isaac Herzog. Toen bleek dat de regering aanvankelijk niet verder wilde gaan dan vijf miljoen, kondigden de families aan de plechtigheid te zullen boycotten. Ook Herzog liet weten dan te zullen ontbreken. Zonder hun aanwezigheid zou de bijeenkomst veel aan symbolische waarde verliezen. De druk was al opgevoerd: de afgelopen maanden verschenen er in de Duitse pers kritische stukken over de halsstarrige houding van de autoriteiten.

Ook juridisch gezien viel volgens Knoops niet onder een hogere uitkering uit te komen. De betrokkenheid van Libië bij de aanslag maakt de gijzeling naar de maatstaven van internationaal recht tot een daad van internationale terreur. De toenmalige dictator Moammar Kadhafi faciliteerde en financierde de aanslag. In de nasleep van andere aanslagen waarbij Libië een rol speelde, zoals het opblazen van een vliegtuig boven het Schotse Lockerbie, ontvingen families van slachtoffers al miljoenen euro’s.

Begin deze week leek een akkoord nog buiten bereik, totdat Duitsland dinsdagavond een verder reikend voorstel deed. In een Zoomgesprek vanuit het kantoor van Knoops met de families werd woensdag besloten erop in te gaan, al kon niet iedereen onmiddellijk instemming bevestigen, vooral om logistieke redenen zoals een vertaling van de overeenkomst. Knoops: ‘De toezeggingen zijn een feit. Het is nu een kwestie van formaliseren en finaliseren.’ Ankie Rechess, die in Israël werkt als correspondent voor Nieuwsuur, reageerde volgens Carry Knoops opgelucht. ‘Ze is blij dat ze het eindelijk kan afsluiten. Het is een titanenstrijd geweest.’