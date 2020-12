Na ontsporing bij Den Haag haalt NS dubbeldekkers van spoor – bijna een jaar later

De DDZ-trein. Beeld Jiri Buller

De NS spreekt van een voorzorgsmaatregel. In juli dacht het bedrijf de oorzaak van de ontsporing gevonden te hebben. Maar sindsdien zijn er nieuwe trillingen geconstateerd door personeel op de dubbeldekkers. Daarom is er opnieuw onderzoek nodig om te zien of er een verband is met de oorzaak die leidde tot de ontsporing, aldus een zegsman, of dat er iets heel anders aan de hand is. Besloten is om in afwachting daarvan de treinstellen per direct uit de dienstregeling te halen.

De spoorwegen beschikken over 750 treinen. ‘We verwachten voldoende treinen te hebben om de reizigers met vervangende treinen te kunnen vervoeren.’

Het uitrangeren van 49 treinstellen komt wel bovenop andere ingrepen door de vervoerder in het ‘spoorboekje’ vanwege de corona-uitbraak. Zo zijn in de spits lijnen opgeheven en treinen korter gemaakt. Net als de rest van het ov kampt de NS met tekorten door minder reizigers, maar ook met minder personeel wegens ziekte of het vermoeden van besmetting.

Waarschuwingen

Rond de veiligheid van de DDZ-treinen is twijfel gerezen na een ongeluk bij Den Haag op 2 januari van dit jaar. Er vielen geen gewonden onder de 170 passagiers, maar de ravage op het traject tussen Den Haag CS en Ypenburg was groot. De trein reed op dat moment 24 kilometer per uur. ProRail, NS, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) stelden een onderzoek in.

In de verklaring van donderdagochtend verwijst de NS niet naar het ongeval. Maar medewerkers van het bedrijf zouden al langer hebben gewaarschuwd voor mogelijke mankementen aan de DDZ. Dit type trein werd in 1993 op het spoornet geïntroduceerd en in 2010 en 2011 ingrijpend gemoderniseerd.

In januari zei Rob Luyten, directeur Techniek bij NS, tegen het vakblad SpoorPro dat ‘het erop lijkt dat twee wielen van het rijtuig defect zijn geraakt, waarna de trein van het spoor is geraakt. Zo’n ernstige beschadiging van de wielen is zeldzaam en het is essentieel te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren.’ Er stond voor de ontspoorde trein later op de dag een onderhoudsbeurt gepland, naar aanleiding van twee meldingen. Waar die over gingen is niet bekend.

Inspectieregime

In juli bracht de NS een verklaring uit over de oorzaak van het ongeluk. De ontsporing ontstond door twee ernstig beschadigde wielen na een probleem met het remsysteem. ‘Uit onderzoek blijkt dat het incident kwam door een uitzonderlijke combinatie van factoren. Onder andere werd de betreffende trein vaker, dan voorzien was bij het opstellen van het onderhoudsregime, als Sprinter ingezet op één specifiek Sprintertraject. Op dit traject moet veel en hard geremd worden. Dit leidt tot meer slijtage aan de remblokken.’

De DDZ is het enige materieeltype dat als Sprinter én als Intercity dienstdoet. Om die slijtage sneller op te sporen worden de treinstellen sinds de zomer onderworpen aan het strengere inspectieregime dat geld voor Intercity’s.