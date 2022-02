Na omikron zal het virus verder muteren. Maar hoe? Een blik op mogelijke nieuwe varianten

Deltavariant (groene stipjes) van het coronavirus dringt een niercel binnen. De foto is, net als die van de andere varianten, gemaakt met een elektronenmicroscoop (SEM), kleur later toegevoegd. Beeld ANP / Science Photo Library

1 De variant van de omikronvariant grijpt om zich heen

Daar was hij opeens, in een teststraat in Utrecht, in Limburg en in Noord-Holland, in de kelen van zomaar enkele mensen die met verkoudheidsklachten naar de GGD waren gegaan.

Een versie van het coronavirus die men hier nog niet kende. Het liep tegen Kerst, het land was net in lockdown gegaan vanwege de razendsnel oprukkende omikronvariant. Maar hier, op het puntje van het wattenstaafje, zat alweer de volgende, nog geavanceerdere versie van het virus. Een variant van de omikronvariant, genaamd BA.2.

Nederland is een van de 57 landen waar BA.2 om zich heen grijpt, maakte de WHO deze week bekend. Volgens cijfers uit Denemarken, waar BA.2 bijna alle andere varianten heeft verdrongen, is BA.2 ongeveer 30 procent besmettelijker dan de ‘gewone’ omikronvariant. Een kwestie van tijd dus voordat hij ook bij ons de overhand krijgt. Vele tientallen keren is BA.2 al bij steekproeven in Nederland gevonden.

Gelukkig lijkt ook omikronversie BA.2 minder ziekmakend. En er zijn aanwijzingen dat vaccins en antistoffen nog wel wat greep op hem hebben, vertelt Marion Koopmans, wier Erasmus MC een van de centra is dat het virus onderzoekt. In elk geval bewijst BA.2 één ding: namelijk dat het coronavirus bepaald nog niet is uitgeëvolueerd.

‘Omikron is honderd procent zeker niet de laatste variant die we gaan zien’, is aan het Amsterdam UMC ook de overtuiging van arts-microbioloog Matthijs Welkers. ‘Bij elke replicatiecyclus van het virus worden er kleine kopieerfoutjes in die virussen ingebouwd, dat gaat gewoon door.’

Zeker nu het virus iedere dag vele miljoenen mensen besmet, verspreid over de aardbol. Miljoenen kelen waarin het virus zich vervolgens miljoenen keren vermeerdert, met alle mogelijke kopieerfoutjes van dien. ‘Dat maakt dit echt een number’s game, een spel van de ongelooflijk grote aantallen’, zegt Koopmans.

En daarbij is er het tweede element: ‘selectie’. Nu steeds meer mensen het virus hebben gehad of zijn gevaccineerd, zijn virussen in het voordeel die toevallig net de juiste combinatie van eigenschappen vinden om zich tóch nog te kunnen voortplanten. Ziedaar het aambeeld waarop nieuwe varianten worden gesmeed. ‘De circulatie van het virus is zo hoog dat het haast niet anders kan dat er door selectie bepaalde varianten komen bovendrijven’, verwacht Koopmans.

Alfavariant (oranje stipjes) op een cel (groenblauw) afkomstig van een besmette patiënt. Beeld ANP / Science Photo Library

2 ‘Talloze andere ziekten zijn ook niet milder geworden’

Aanvankelijk hoopten wetenschappers nog dat het nieuwe coronavirus niet bijster goed is in het muteren. Misschien zat hij wel op het topje van zijn kunnen en valt er weinig meer aan hem te verbeteren, vermoedde men. Eventuele mutaties die hij tijdens het kopiëren opdeed, zouden hem van de piek af duwen en hem mínder besmettelijk maken in plaats van meer. Hoopte men.

Toen dook in Engeland de besmettelijkere alfavariant op, vermoedelijk ontstaan in het lichaam van iemand met een verzwakt immuunsysteem die chronisch was geïnfecteerd. In Zuid-Afrika ontstond intussen de bètavariant, in Zuid-Amerika de gammavariant. Allebei varianten die een beetje kunnen ontsnappen aan antistoffen, de grijpertjes van het immuunsysteem. Waarna in India afgelopen lente de nog besmettelijkere deltavariant ontstond, die de wereld veroverde.

En nu dus omikron. Ook die heeft dermate veranderde stekeltjes dat hij heel behoorlijk aan antistoffen kan ontsnappen. Bovendien heeft hij een slimme truc aan boord: een alternatieve manier om cellen te besmetten, via vetblaasjes die de cel in bubbelen. Dat lukt alleen in de neus- en keelholte en nauwelijks dieper in de luchtwegen en in de longen, waar cellen iets andere eigenschappen hebben. Het gevolg: een variant die makkelijker wegspringt uit de keel en die stukken besmettelijker is, maar die ook minder mensen met longontsteking het ziekenhuis in jaagt.

Verleidelijk om te denken: mooi, daar zijn we vanaf, dit is de eindvariant, het virus wordt dus steeds ongevaarlijker. Maar zo zit het niet, zegt zowel Welkers als Koopmans. ‘Talloze andere ziekten die al eeuwen rondgaan zijn ook niet milder geworden’, brengt Welkers in herinnering. En sars-cov-2, zoals het coronavirus officieel heet, heeft zelf al bewezen dat het ook méér ziekmakende varianten kan voortbrengen: delta geeft een wat heftiger ziektebeeld dan eerdere varianten. Wie weet geeft de volgende variant gewoon weer longontsteking. Met die virussen weet je het maar nooit.

Toch maakte delta minder slachtoffers, om een simpele reden: veel mensen waren beschermd, door vaccinatie of het doormaken van de infectie. ‘Het virus wordt niet milder, de uiting van de ziekte wordt milder’, zegt Welkers.

Koopmans wijst op een wat dat betreft hoopvolle, net verschenen studie. David Veesler en collega’s van de Universiteit van Washington onderzochten de bloedmonsters van onder meer mensen die na vaccinatie toch weer geïnfecteerd waren geraakt. Dat had hun een vernieuwde, maar vooral ook bredere afweer opgeleverd. Op een gegeven moment kent het afweersysteem die coronavirussen wel.

‘Deze studie stelt dat het niet zozeer uitmaakt waaraan je wordt blootgesteld, het is het áántal blootstellingen dat telt’, zegt Koopmans. ‘Als je dat doorredeneert, zouden we dat effect ook moeten gaan zien in de bevolking, naarmate we vaker aan dit virus blootgesteld gaan worden.’

Het coronavirus zou zoiets worden als het RS-virus: wie het virus als kind voor het eerst krijgt, kan er goed ziek van worden, maar nadat we de eerste besmetting hebben doorgemaakt, kunnen we alle volgende besmettingen wel aan, zonder al te ziek te worden.

Jammer dat er nog een mogelijkheid is: dat het coronavirus zoiets wordt als de griep. Een virus dat ons keer op keer overtroeft met nieuwe varianten, waar we steeds weer opnieuw last van krijgen – een enkele keer zelfs extreem veel.

Deltavariant (rode stipjes) op een darmcel, 24 uur na infectie. Beeld ANP / Science Photo Library

3 Het virus lijkt uit een evolutionaire snelkookpan te komen

Omikron is bijzonder om nog een reden: hij lijkt een raadselachtig binnendoorweggetje te hebben genomen door de evolutie.

Dat zit zo. Van de ruim vijftig veranderingen die het virus aan zijn bouwstenen heeft ondergaan – toch een idioot groot aantal – zitten er dertien op een plek waar virologen het totaal niet hadden verwacht. Een plek halverwege zijn stekels, waar de evolutie eventuele veranderingen normaal gesproken gelijk weer uitwist. Het lijkt erop alsof het coronavirus een poosje heeft verkeerd in een evolutionaire snelkookpan waar heel andere wetten gelden – een andere diersoort dan de mens.

Dat zou meteen een ander mysterie verklaren: waarom omikron geen nakomeling is van delta of alfa, maar afstamt van een van de vroegste coronavirussen, de stam die zich als eerste over Europa verspreidde. Bovendien heeft omikron stekeltjes die verdacht goed passen op de cellen van wilde muizen en ratten. Zou dát zijn waar omikron vandaan komt: overgesprongen van de mens op een knaagdier, en na een tijdje daar te hebben gesudderd weer terug?

Dat zou de boel behoorlijk ingewikkeld maken, zo’n virus dat sprongen neemt door de evolutie, hup over de soortgrens, zeggen experts. Virologen moeten dan opeens naar veel meer kanten tegelijk kijken. ‘En er zijn bij dit virus enorm veel dierlijke reservoirs’, zegt evolutiebioloog Tom Wenseleers (KU Leuven). ‘Herten, nertsen, hamsters, katten, muizen, marters, dassen. Zelfs nijlpaarden.’

Een andere mogelijkheid is dat omikron is ontstaan in het lichaam van iemand met een haperend immuunsysteem, die langdurig met het virus rondzeulde. In Zuid-Afrika beschreven artsen onlangs het geval van een 22-jarige vrouw met hiv, die al negen maanden lang corona had. Meer dan twintig mutaties had het virus in die tijd in haar lijf opgedaan, schermend met de verzwakte afweer van de vrouw.

Zo kan de evolutie een kontje krijgen, in sneltreinvaart op nieuwe ideeën komen, totaal nieuwe varianten uitspuwen. Dat zou kunnen leiden tot de situatie dat er, net als bij de griep, nu en dan een nieuwe variant komt aanzeilen die zo afwijkt van al het voorgaande dat ons lichaam er weer helemaal aan moet wennen – kuchend en rillend van de koorts en wel. ‘Omikron hadden we ook totaal niet verwacht’, zegt Welkers.

Een iets andere mogelijkheid, denkt Wenseleers, is dat corona zich ontwikkelt naar analogie met influenza B. Na het huidige omikronseizoen zou ons lijf zó zijn ingesteld op omikron dat nakomelingen van de deltavariant weer meer kans krijgen – waarna een seizoen later onze afweer tegen delta weer wat verslapt en we weer een omikrongolf kunnen krijgen.

‘Zo’n patroon, van twee elkaar afwisselende stammen, zien we bij influenza B, maar ook bij corona-verkoudheidsvirus OC43’, zegt Wenseleers. ‘Dat maakt dit wel een denkbaar scenario.’

Alfavariant (oranje stipjes), voorheen bekend als Britse variant, dringt niercel binnen. Beeld ANP / Science Photo Library

4 De wetenschap maakt zich op voor een lange, taaie strijd

Zo sluipt het coronavirus om ons heen, ongeduldig, voortdurend zoekend naar een opening, een nieuwe kans om ons te bespringen. ‘Dit is niet het eindpunt’, zegt Koopmans beslist. ‘Dat zie je al aan BA.2.’

Een jaar of wat, dan wordt het misschien wat rustiger en ontstaat er misschien iets wat biologen een ‘dynamisch evenwicht’ noemen, een soort wapenstilstand met het virus. Misschien zijn we dan zo breed beschermd dat nieuwe varianten ons weinig meer doen. Of misschien kan het virus uiteindelijk toch minder kanten op dan we denken.

De wetenschap maakt zich intussen op voor een lange, taaie strijd. De WHO riep onlangs op om het internationale onderzoek naar mutaties en varianten beter op elkaar af te stemmen, vertelt Koopmans. Zo hoopt men iets van een plattegrond te kunnen opstellen van het evolutionaire landschap waardoorheen het virus zich beweegt: als het virus die-en-die mutatie ontwikkelt, pas dan op, dan is hij een gevaarlijke weg ingeslagen.

Bij griep doet men het zo al jaren. ‘Je wilt kunnen voorspellen: welke veranderingen hebben welke consequenties? Als je bepaalde mutaties ziet die kunnen leiden tot immuunontsnapping, kun je dat wellicht sneller inbouwen in vaccins’, zegt Koopmans. Want vaccinatie blijft een van de belangrijkste wapens, al dan niet als seizoensprik voor bepaalde risicogroepen, net als de griepprik.

Zelfs dat seizoen is niet helemaal zeker, zegt Welkers. Zeker, het ligt voor de hand dat corona zich vooral roert als de r in de maand zit, hoogseizoen voor luchtwegvirussen. Maar ook wijst Welkers op een studie van vóór de pandemie, waarbij infectieziektenexpert Jeff Shaman en collega’s ’s zomers in New York keel- en neusmonsters afnamen bij toeristen. Van de luchtwegvirussen die men aantrof, was een op de vijf een corona-verkoudheidsvirus. Een aanwijzing dat coronavirussen ook prima kunnen rondgaan in hartje zomer, zegt Welkers. ‘In theorie kun je ook een zomerpiek behouden.’

Een andere vraag is wat we nog in stelling willen brengen tegen corona, mocht het ons maar blijven aanvallen. ‘Daarover gaan we discussie krijgen’, voorziet Welkers. ‘Voor grootscheepse maatregelen is op een gegeven moment geen draagvlak meer. Dat opent de vraag: welke maatschappelijke impact willen we accepteren? Welke infectielast hoort nog bij het leven, waar trekken we de grens?’

Onze kennismaking met corona is nog maar net begonnen. ‘We zitten nog zo vroeg in de pandemie’, zegt Welkers.