Na Noord-Brabant dreigt ook in Drenthe ‘stikstofslot’ door verslechterde staat natuur

Het landschap rondom de Drentsche Aa is een Natura 2000-gebied. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Provincies hebben voor kwetsbare Natura 2000-gebieden een ‘instandhoudingsdoelstelling’: de kwaliteit ervan mag niet achteruitgaan. Of dat het geval is, laten alle provincies momenteel nagaan in zogeheten natuurdoelanalyses.

In Drenthe is de uitkomst helder: ‘De natuurdoelanalyses maken duidelijk dat de tot nu toe genomen maatregelen in de Natura 2000-gebieden nog niet voldoende zijn en dat Drenthe de doelen voorlopig niet haalt. Uit de analyses blijkt dat er in de meeste gebieden een verslechtering plaatsvindt van de aanwezige natuurkwaliteit.’ Stikstof en verdroging zijn daarbij de grootste boosdoeners. Herstelmaatregelen hebben te weinig effect.

Over de auteur

Jurre van den Berg is regioverslaggever van de Volkskrant in het noorden van Nederland en verslaat ontwikkelingen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Wil het nieuwe college economische ontwikkelingen in de provincie niet tot stilstand laten komen, dan is ingrijpen onvermijdelijk. ‘Voor alle Drentse Natura 2000-gebieden zijn aanvullende maatregelen nodig, binnen en ook buiten de Natura 2000-gebieden’, schrijft het demissionaire provinciebestuur in een brief aan Provinciale Staten.

Extern salderen

In Noord-Brabant waren de – eveneens slechte – uitkomsten van de natuurdoelanalyses aanleiding voor het provinciebestuur om per direct volledig te stoppen met het verlenen van vergunningen. Zo ver gaat Drenthe nog net niet. Maar de provincie staakt wel per direct vergunningverlening door middel van ‘extern salderen’. Dat betekent dat een derde partij de stikstofruimte van bijvoorbeeld een melkveehouderij overneemt, waarbij 30 procent wordt afgeroomd.

In de praktijk was extern salderen in Drenthe in veel situaties nog de enige manier om een natuurvergunning te krijgen. Een concrete consequentie is bijvoorbeeld dat de geplande bouw van een grote yoghurtfabriek bij Hoogeveen onzeker wordt, bevestigt de provincie. Voor de bouw van de fabriek verleende de provincie vorige maand een ontwerp-vergunning. Maar daarin is uitgegaan van extern salderen. ‘Deze vergunning kan niet zonder aanpassingen definitief gemaakt worden. We zijn hierover in gesprek met de gemeente en initiatiefnemer.’

Knelpunten

In de natuurdoelanalyses wordt bevestigd dat stikstofdepositie een van de grootste knelpunten is in de meeste Drentse Natura 2000-gebieden. Dat is een onwelkome boodschap voor het nieuwe provinciebestuur, dat de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen BBB momenteel probeert te vormen met VVD, PvdA en CDA.

BBB stelde onlangs nog voor het stikstofbeleid voorlopig ‘op pauze’ te zetten. Ook wil de partij zich niet laten opjagen door de deadline van het kabinet om voor 1 juli een plan in te leveren waarin staat hoe de provincie de stikstofneerslag wil terugdringen en de kwaliteit van natuur wil herstellen.

