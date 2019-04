Na nek-aan-nekrace koerst Netanyahu af op verkiezingszege

Volgens Israëlische media is 97 procent van de stemmen inmiddels geteld. Gewacht wordt enkel nog op de stemmen die zijn uitgebracht door diplomaten en soldaten. President Reuven Rivlin zal nu één van de partijleiders vragen een regering te vormen. Naar verwachting wordt dit Netanyahu, omdat hij de beste kans heeft om samen met andere rechtse partijen een coalitie te vormen.

Geen van de twee partijen behaalden een meerderheid in de Knesset, het 120 zetels tellende parlement. Er is coalitievorming met andere partijen nodig en in het rechtse partijenblok lijkt die aannemelijker dan op links. De ultra-orthodoxe partijen Shas en United Torah Judaism veroverden elk acht zetels, Yisrael Beiteinu en de Union of Right-Wing Parties kwamen allebei op vijf uit, en Kulanu heeft vier zetels. Hiermee komt het totale aantal zetels voor de rechtse partijen op 65, genoeg om een meerderheidscoalitie te smeden.

Supporters van Benny Gantz reageren op de exitpolls. Beeld REUTERS

Aan de centrum-linkse kant is die meerderheid onmogelijk. Blauw-Wit heeft 35 zetels, maar daarbij worden slechts twintig zetels van andere mogelijke coalitiepartners opgeteld.

Mocht hij weer aan het hoofd van de regering komen te staan, dan is de 69-jarige Netanyahu voor de vijfde keer premier, en haalt hij waarschijnlijk David Ben Gurion in als langstzittende premier in de geschiedenis van Israël.

Twee overwinningsspeeches

Netanyahu en Blauw-Wit-leider Benny Gantz stonden dinsdagnacht allebei afzonderlijk op het podium om de overwinning op te eisen. ‘Wij hebben gewonnen, de Israëlische kiezers hebben gesproken’, liet het centrum-linkse Blauw-Wit weten. ‘Een helder licht schijnt over ons Israël’, aldus Gantz tijdens een toespraak zijn campagnehoofdkwartier in Tel Aviv. Gantz was tot 2015 stafchef van het Israëlische leger en betrad pas vorig jaar de politieke arena.

Volgens Netanyahu had het rechtse blok geleid door zijn Likud echter een duidelijke overwinning behaald. ‘Ik ga nog vannacht met de vorming van een rechtse regering beginnen’, aldus Netanyahu, die even na 2 uur 's nachts (lokale tijd) samen met zijn vrouw een afgehuurde feestelijke zaal instapte en daar zijn aanhangers toesprak.

