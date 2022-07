Na negen jaar lobbyen hebben vrouwen weer hun eigen Tour de France

Marianne Vos (links) kijkt naar Lorena Wiebes van Team DSM in de eerste etappe van de Tour de France Femmes op de Champs-Elysées in Parijs. Wiebes pakte in de eerste etappe de gele trui. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Niet-ingewijden in het wielrennen vragen het weleens aan Lorena Wiebes, het 23-jarige sprinttalent uit Mijdrecht in dienst van de Nederlandse ploeg DSM: of ze ook de Tour de France rijdt? Tot deze zondag moest ze altijd ontkennend antwoorden. Nee, die bestaat niet voor vrouwen.

Nu past een volmondig ja. Wat heet: na elf ronden op de Champs-Élysées kan Wiebes voortaan haar gehoor voorhouden dat ze de gele trui om de schouders heeft gehad. Ze versloeg zondag in een lange eindsprint Marianne Vos. Naast elkaar, maar aanvankelijk ver uiteen, stormden ze op de eindstreep af. Een allerlaatste acceleratie, waarbij het achterwiel van Wiebes zelfs aan het driften sloeg op de keien van Parijs, gaf de doorslag. ‘Ik kon het gelukkig volhouden tot op de finish.’

Het duel was de gongslag waarmee een volwassen Tour de France Femmes terugkeerde op de kalender, en markeerde tevens het einde van een langdurige lobby. Negen jaar nadat Vos, de grande dame van het wielrennen, met 100 duizend handtekeningen bij Tourdirecteur Christian Prudhomme langsging, zijn 144 rensters, onder wie 28 uit Nederland, in Parijs gestart om in acht etappes naar de Vogezen te racen.

La Planche des Belles Filles

Komende zondag zullen ze afsluiten op La Planche des Belles Filles, vanwege de gruwelijke steilte ook in het mannenpeloton een gevreesde klim. Opmerkelijke deelneemsters: kleindochter Eva van voormalig premier en wielerliefhebber Dries van Agt, en Urska Zigart, de vriendin van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

Er was al wel een begin. Het directe resultaat van Vos’ missie was La Course, één dag, een enkele keer twee dagen, op plekken waar ook de mannen koersten. Goedbedoeld, de rensters stortten zich er vol overgave in. Maar het voelde als een opkamertje in de tempel van het wielrennen.

Tourorganisator Amaury Sports Organisation ontkwam er niet aan een stevige vleugel op te trekken. De vrouwen van nu op de racefiets trekken de aandacht. Ze rijden grote klassiekers. Veel wedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden. De ontknopingen zijn niet zelden spectaculairder dan bij de mannen. Ploegen met kapitaal als Jumbo-Visma, DSM, Trek-Segafredo, FDJ en EF Education hebben vrouwenteams. De groeiende interesse van sponsoren leidt tot betere beloning. De internationale wielerfederatie legde de grootste ploegen een hoger minimum jaarsalaris op, het was 15 duizend euro, het wordt 32 duizend. Prijzengeld stijgt.

Ook voor vrouwen telt de Tour. Vraag het Mieke Havik (65). Zij kreeg in 1984 als eerste vrouw de gele trui om haar schouders tijdens de eerste Tour Féminin – een eenmalige vijfdaagse etappekoers in 1955 met 41 participanten daargelaten. Ze won de eindsprint in Saint-Denis na een rit van 67 kilometer. ‘Hoe? Dat weet ik niet meer precies. Ik reed, denk ik, net iets harder dan de rest.’ Geregeld wordt ze er in haar praktijk als haptonoom in Heeze op aangesproken, zeker nu de revitalisering een feit is.

Alpen en Pyreneeën

Die Tour bestond uit 18 etappes, de langste rit telde 77 kilometer. Het aantal deelneemsters bleef nog beperkt: 36. Andere rensters kozen voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Havik: ‘We fietsten op dezelfde dagen als de mannen, wij reden het laatste gedeelte van het parcours en kwamen een uur tot anderhalf uur eerder binnen. De ambiance was daardoor precies hetzelfde. Ook toen stonden overal Nederlanders ons aan te moedigen. Nee, het waren geen lange afstanden. Ha, ik denk dat de organisatie ons niet te veel wilde vermoeien.’

In tegenstelling tot de huidige editie, trok het peloton wel over de Alpen en de Pyreneeën. ‘Toen ik het schema voor deze Tour zag, dacht ik wel: wat gek dat die ontbreken. Maar dat kan nog komen, natuurlijk.’

De toenmalige directeuren Félix Lévitan en Jacques Goddet lieten zich met het organiseren van een Tour voor vrouwen niet leiden door emancipatoire motieven, weet Havik. ‘De reclamekaravaan werd in die tijd steeds korter. Ze zochten nieuwe doelgroepen.’ Het had even effect: ook van buiten de wielrennerij was er interesse. Havik herinnert zich dat op de rustdagen ook bladen als Story en Privé langskwamen. Rijk is ze er niet van geworden. Het schrale prijzengeld voor het geel moest ze ook nog eens delen met de rest van de selectie. ‘Wat nog het meest aantikte, was starten in een criterium na de Tour. Daar kreeg je 100 gulden voor.’

Kortere startlijsten

Gaandeweg haakte sponsoren dan toch weer af. Het aantal etappes werd ingekort. Na 1989 besloot Lévitans opvolger Jean-Marie Leblanc de stekker eruit te trekken. In 1992 maakte de wedstrijd los van de mannencompetitie een doorstart onder de vleugels van een concurrent, eerst als Tour Cycliste Féminin, later als La Grand Boucle Féminine. Maar met met steeds minder ritten en almaar kortere startlijsten verwaterde het prestige van de vrouwenkoers. In 2009 viel het doek.

Het enthousiasme onder de huidige deelnemers is groot. Nummer twee Marianne Vos: ‘Met al het publiek hier, het is prachtig. Het is een heel mooie dag.’ Topfavoriet voor de eindzege Annemiek van Vleuten: ‘Vroeger verdacht je organisatoren ervan dat ze iets deden uit medelijden met ons. Maar nu zijn we commercieel interessant genoeg om een 8-daagse race te organiseren. Dit is echt een mijlpaal.’

Het gelukkigst is zondag geletruidrager Lorena Wiebes. Ze valt in de armen van haar ouders en haar broer. ‘Hier hebben we met het hele team, de rensters en de staf, zo hard voor gewerkt. Dit is geweldig.’ Zeker zo mooi: maandag mag ze alweer aan de bak en de rest van de week ook.