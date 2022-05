Na Nederland plaatst ook België – met ‘zingende keeper’ – zich voor finale Songfestival

Jérémie Makiese tijdens de halve finale. Beeld Getty Images

In 2021 won de in Antwerpen geboren Makiese The Voice Belgique én tekende ‘de zingende keeper’ een contract bij de voetbalclub Excelsior Virton, een club die speelt op het tweede niveau in België. ‘Ik heb mijn voetbalcarrière op pauze moeten zetten om mee te doen aan het Songfestival’, zei hij tegen nu.nl.

De uitslag van de halve finale, die wordt bepaald door het publiek en een vakjury, kende weinig verrassingen. Zweden, het enige land dat donderdag optrad dat volgens de bookmakers een enigszins reële kans op de overwinning heeft (8 procent), plaatste zich. Datzelfde geldt voor Finland, waarvan rockband The Rasmus, bekend van de hit uit 2003 In the Shadows, de afgevaardigde is.

Andere landen die zaterdag in Pala Alpitour in Turijn zullen staan, zijn Polen, Servië, Australië, Tsjechië, Estland, Azerbeidzjan en Roemenië.

Acht van de achttien artiesten die optraden, zijn uitgeschakeld. Dat zijn San Marino (een act met een tollende rodeo), Cyprus, Malta, Ierland, Israël, Georgië, Noord-Macedonië en Montenegro.

Oekraïne, dat zich dinsdag al plaatste, geldt als grote favoriet, voornamelijk vanwege steunbetuigingen voor de oorlog met Rusland – dat werd uitgesloten van deelname. Volgens de bookmakers heeft Oekraïne 49 procent kans om te winnen. De Nederlandse zangeres S10 staat negende (van de 25) op de lijst met kanshebbers, met 1 procent.