Na maandenlang applaus krijgt het Franse zorgpersoneel nu ook een ‘historische’ loonsverhoging

Ziekenhuismedewerkers protesteerden op 30 juni in Parijs vanwege gebrek aan overheidssteun tijdens de pandemie. Beeld Getty Images

Alle werknemers van Franse ziekenhuizen en verzorgingstehuizen krijgen een loonsverhoging van 183 euro netto per maand. Dat is de Franse regering met een aantal grote zorgvakbonden overeengekomen. In totaal trekt de regering 7,5 miljard euro uit voor hogere salarissen in de zorg. Minister van Volksgezondheid Olivier Véran noemde dat bedrag ‘historisch’.

Het akkoord komt voor de regering op een welkom moment. Quatorze Juillet, de nationale feestdag van de Franse republiek, stond dit jaar grotendeels in het teken van de ‘helden in witte hemden’, zoals president Macron het zorgpersoneel aan het begin van de coronacrisis had genoemd. De loonsverhoging is een concrete handreiking die duidelijk maakt dat het niet bij zulk soort symboliek blijft.

Geëmotioneerd

Bij de militaire ceremonie op het Place de la Concorde – wegens corona een afgeslankte variant van de grootse parade die normaliter op de Champs-Élysées plaatsvindt – waren 1400 artsen en verpleegkundigen uitgenodigd. Hun witte doktersjassen complementeerden de legergroene camouflagepakken van de soldaten. Sommigen zorgmedewerkers werden, zichtbaar geëmotioneerd, persoonlijk bedankt door president Macron.

Speciale aandacht was er voor de militairen van opération Résilience, die in maart en april covid-19-patiënten met helikopters uit overvolle ziekenhuizen in het noordoosten van het land naar regio’s met vrije ic-bedden brachten en in Mulhouse een noodhospitaal bouwden. Ook de vier landen die tijdens de coronacrisis Franse patiënten opnamen – Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Luxemburg – werden in het zonnetje gezet.

Na afloop van de militaire plichtplegingen zond de Franse televisie een live-interview met Macron uit vanaf het Élysée. Sinds 1978 gaf iedere Franse president zo’n jaarlijks 14 juli-interview. Macron besloot na zijn verkiezing in 2017 met die traditie te breken. Maar omdat het land tijdens de coronacrisis ‘ten diepste overstuur’ was geraakt en de nationale feestdag dit jaar zo ‘ongebruikelijk’ was, ging hij dit keer toch overstag.

Waardering

Met de salarisverhoging krijgt de publieke waardering voor de Franse zorgmedewerkers eindelijk een concreet, geldelijk gevolg. Tijdens de confinement, de corona-lockdown die twee maanden duurde, applaudisseerden de Fransen iedere avond om 20.00 uur trouw twee minuten voor het zorgpersoneel. President Emmanuel Macron zag de artsen en verpleegkundigen als de frontsoldaten van zijn ‘oorlog tegen het virus’.

Macrons ‘soldaten’ hielden stand: in zwaar getroffen regio’s als de Elzas en de Parijse agglomeratie wist men ternauwernood te voorkomen dat de ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet meer aan zouden kunnen. Maar covid-19 maakte pijnlijk duidelijk wat de voorbije jaren al vaker bleek: de Franse publieke ziekenhuizen kampen met een onhoudbare onderbezetting en onderbetaling. In vergelijking met andere welvarende landen verdienen verpleegkundigen in Frankrijk zeer weinig.

Kansen gekeerd

Eind 2019 demonstreerden zorgmedewerkers meermaals voor hogere lonen. Toen kregen ze bij de regering nog weinig voor elkaar. Nu de coronacrisis de ernst van de situatie ten volle heeft blootgelegd, zijn de kansen van het zorgpersoneel gekeerd. Na bijna acht weken onderhandelen zetten de sociale partners en het kabinet maandag hun handtekening onder de Ségur de la santé, vernoemd naar de Avenue de Ségur, waar het ministerie van Volksgezondheid is gevestigd.

Behalve de salarisverhoging voor alle zorgmedewerkers komen er hogere vergoedingen voor overuren en nachtdiensten en een hogere toeslag voor artsen die alleen in publieke ziekenhuizen werken en niet bijklussen in de veel lucratievere privéklinieken. De publieke zorginstellingen zullen bovendien meer personeel aannemen. ‘We beginnen met het creëren van 15 duizend arbeidsplaatsen’, zei minister Véran zondag in een interview. Werknemers in de private zorg gaan er overigens ook op vooruit, gemiddeld met 160 euro per maand.