Na lang zoeken vindt Trump dan eindelijk zijn stafchef

Mulvaney staat momenteel aan het hoofd van de dienst management en budget (OMB). Hij wordt de derde stafchef van Trump. De eerste, Reince Priebus, hield het ongeveer een half jaar vol. Zijn opvolger Kelly anderhalf jaar.

Trump maakte de benoeming bekend via Twitter. De president noemde zijn afzwaaiende stafchef Kelly een ‘ware patriot’ en bedankte hem voor zijn diensten.

....I look forward to working with him in this new capacity as we continue to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! John will be staying until the end of the year. He is a GREAT PATRIOT and I want to personally thank him for his service!