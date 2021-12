Na ‘kronkelige paden met doornige struiken’ is het tijd voor een nieuwe start, hoopt de CDA-top

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra houdt een toespraak tijdens het online partijcongres. Beeld ANP

Scheidend interim-partijvoorzitter Marnix van Rij, zijn opvolger Hans Huibers en partijleider Wopke Hoekstra spraken zaterdag tijdens het online CDA-congres de hoop uit nu dan echt een nieuwe start te kunnen maken. ‘We nemen de verantwoordelijkheid. Dat is voor mij ook de opdracht van het nieuwe kabinet en van het CDA in dat kabinet’, zei Hoekstra vanuit het Utrechtse evenementencentrum De Lik. Vanwege de coronamaatregelen moest de partijtop het zonder de fysieke aanwezigheid van haar leden doen.

Nee, ook tegenover de eigen leden liet Hoekstra niets los over de inhoud van het op handen zijnde coalitieakkoord. Krijgt het CDA het gewenste ministerie van Wonen? Wat zijn de plannen om drugscriminaliteit aan te pakken? Sneuvelt het leenstelsel dan toch? ‘Ik zou heel graag vertellen dat ik er ontzettend trots op ben. Maar ik kan er helaas nog niets inhoudelijks over zeggen.’

Hoekstra vroeg het congres om geduld en beloofde later over het eindresultaat in gesprek te gaan met de leden.

Geduld

Die tijd kreeg Hoekstra van de leden die hem ook volgden in zijn oproep op dit moment geen blokkades op te werpen tegen de invoering van 2G en de coronpas op de werkvloer. Het pleidooi van Mona Keijzer, de voormalige demissionair staatssecretaris die op staande voet ontslagen werd toen zij zich publiekelijk keerde tegen de invoering van de coronapas, kon de CDA’ers niet overtuigen.

Hoekstra vroeg de leden de de Kamerfractie de tijd te gunnen ‘een gewetensvolle afweging’ te maken. Want: ‘De makkelijke keuzes zijn op.’ Zonder hen bij naam te noemen haalde de CDA-leider fel uit naar partijen als FvD en Groep-Van Haga, die er zo hun eigen ideeën over het coronavirus op nahouden. ‘Ik heb grote moeite met politici die het vergroten van de chaos als politiek verdienmodel gebruiken’, zei Hoekstra. ‘Politici die ronkende verhalen vertellen dat Covid een griepje is, dat vaccineren overbodig is of zelfs gevaarlijk.’ Hoekstra noemde hen ‘politieke relschoppers die spelen voor hun eigen winst, met de levens van anderen’.

Het CDA verwelkomde zaterdag het nieuwe bestuur onder leiding van de nieuwe partijvoorzitter Huibers. ‘Er is veel werk aan de winkel', zei hij. Huibers wil het de komende jaren anders aanpakken. De inhoud moet weer centraal staan, niet de kiezersgroep-analyses. Hij wil dat het CDA met de hulp van het eigen wetenschappelijk instituut zelf gaat nadenken over maatschappelijke thema’s: ‘Minder planbureaus. Meer denktanks’.

Als het aan Hoekstra ligt, begint de verandering in het nieuwe kabinet. ‘We formuleren scherper waar we staan en waarom we daar staan’, aldus Hoekstra. ‘Ons eigen geluid zal helder en herkenbaar zijn. We laten onze idealen niet ondersneeuwen door de waan van de dag.’

Prestatie

Dat de christendemocraten afstevenen op opnieuw een een prominente plek in het landsbestuur mag een prestatie heten. Het CDA kende een jaar vol tegenslagen, teleurstellingen en conflicten: de dramatisch verlopen leiderschapswissel, het vertrek van de populaire partijgenoot Pieter Omtzigt en interne verdeeldheid over de koers van de partij.

Van Rij droeg zaterdag de voorzittershamer over aan Huibers en memoreerde hoe het CDA de afgelopen maanden ‘langs kronkelige paden, overwoekerd met doornige struiken’ is gegaan. De partij dreigde zichzelf ‘te verliezen in defaitisme’, zag Van Rij. Maar: ‘Het is gelukt elkaar vast te houden.’

De gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar zullen de eerste test vormen voor de partij. Dan zal blijken of de kiezer er net als de partijtop van overtuigd is dat de onderlinge strijd is gestreden, en er daadwerkelijk een nieuwe start is gemaakt.