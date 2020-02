Na kritiek van eigen medewerkers steekt Amazonbaas Jeff Bezos 10 miljard dollar in klimaatfonds

Amazonmedewerkers protesteren voor beter klimaatbeleid van Amazon, afgelopen september in Seattle. Mede in reactie hierop investeert Jeff Bezos nu in een klimaatfonds. Beeld AP

De rijkste persoon ter wereld wil 8 procent van zijn vermogen van 130 miljard dollar (120 miljard euro) spenderen aan het Bezos Earth Fund. ‘Klimaatverandering is de grootste bedreiging van onze planeet’, schrijft de miljardair in een Instagrampost. ‘We kunnen de aarde redden.’ De tien miljard is een begin waarmee Bezos vanaf deze zomer subsidies wil verstrekken aan wetenschappers, ngo’s en activisten.

Amazon ligt regelmatig onder vuur, onder meer vanwege de gigantische CO 2 -uitstoot die het bedrijf veroorzaakt en de slechte arbeidsomstandigheden in zijn distributiecentra. Het bedrijf maakt gebruik van fossiele brandstoffen voor de vliegtuigen, vrachtwagens en busjes die de wereld overgaan om miljarden pakketjes per jaar te bezorgen.

Vorig jaar maakte Bezos bekend dat Amazon in 2030 alle benodigde energie uit duurzame bronnen wil halen. Momenteel is dat naar eigen zeggen 40 procent. Eerder dat jaar stuurden 8.703 Amazonwerknemers een open brief aan Bezos, waarin ze hem opriepen tot een klimaatvriendelijker beleid.

‘Amazon heeft de mogelijkheden en het bereik om tot de verbeelding van de wereld te spreken en te herdefiniëren wat mogelijk en noodzakelijk is in de klimaatcrisis’, schreven de medewerkers onder de naam Amazon Employees for Climate Justice in april. Zeker twee medewerkers kregen van Amazon te horen dat ontslag dreigt als ze zich in de media blijven uitspreken tegen het beleid van het bedrijf.

Dezelfde groep medewerkers reageert kritisch op de nieuwe aankondiging van hun baas. Zo roepen ze Bezos op om niet langer samen te werken met olie- en gasbedrijven en geen geld meer te schenken aan denktanks die klimaatverandering ontkennen. ‘Zal Jeff Bezos waar leiderschap tonen of medeplichtig blijven aan de klimaatcrisis terwijl hij doet alsof hij helpt?’, vragen de medewerkers zich af.

De actie van Bezos is opvallend omdat de miljardair voorheen weinig op leek te hebben met liefdadigheid, in tegenstelling tot collega-miljardairs als Bill Gates en Warren Buffett. Gates werd onttroond door Bezos als rijkste persoon ter wereld, onder meer doordat hij eenvijfde van zijn vermogen weggaf. Buffett beloofde in het verleden zijn hele vermogen te schenken aan goede doelen. Momenteel heeft hij bijna de helft van zijn vermogen uit 2006 gedoneerd.

Daarnaast is het voor Amazon mogelijk om in de VS nagenoeg geen belasting te betalen. Volgens het Institute on Taxation and Economic Policy, een denktank, betaalde het bedrijf in 2018 over een winst van 11,2 miljard dollar in de VS geen cent aan federale inkomstenbelasting. Mede hierdoor groeiden het bedrijf en het vermogen van eigenaar Bezos de afgelopen jaren zo sterk.