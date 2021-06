Na jarenlange strijd met omwonenden mag Efteling uitbreiden van de rechter

De Efteling biedt nu nog plek aan 5 miljoen bezoekers, dit moeten er de komende jaren meer worden. Beeld ANP

De Efteling wil uitbreiden om ruimte te bieden aan 7 miljoen jaarlijkse bezoekers in 2030, onder meer door nieuwe attracties en een extra parkeerplaats aan te leggen. In 2018 keurde de gemeente Loon op Zand de plannen van het attractiepark goed, maar omwonenden kwamen hiertegen in verzet. Ze vreesden verkeers-, zicht- en geluidsoverlast en stapten naar de Raad van State.

Die blokkeerde in maart 2019 het uitbreidingsplan, en schoot het in 2020 af in zijn definitieve uitspraak. De rechter miste onderbouwing van de gemeente. Zo was het volgens de Raad onduidelijk waarom uitbreidingen niet binnen de bestaande grenzen van het park mogelijk zijn.

Ook stond er een camperparkeerplaats gepland, maar hield het bestemmingsplan de optie open om hier verblijfsaccommodaties neer te zetten. Dit terwijl niet goed was onderzocht wat hiervan de gevolgen voor de omgeving zouden zijn.

Een groot deel van de bezwaren van de bewoners werd verworpen door de Raad. De vrees dat er veel meer dan 7 miljoen bezoekers zouden komen, zou bijvoorbeeld ongegrond zijn, omdat dit getal is vastgelegd in het bestemmingsplan. Daardoor kan de gemeente ingrijpen, mocht de Efteling toch meer bezoekers toelaten.

Begin dit jaar kwam de Efteling de bewoners tegemoet door de nieuwe camperparkeerplaats te schrappen. Verder bleven de plannen grotendeels hetzelfde: de gemeente had ze vooral uitgebreider beschreven en onderbouwd.

Zo werd duidelijker op papier gezet welke aanpassingen aan wegen in de omgeving nodig zullen zijn om het extra verkeer aan te kunnen. Attracties die aan de kant komen waar woonhuizen staan, moeten volledig overdekt zijn, om geluidsoverlast te beperken. Tegen dit nieuwe plan zijn geen bezwaren meer ingediend.