Na jarenlange ruzie over ‘gedumpt’ vuilnis roepen Filipijnen ambassadeur terug uit Canada

Canada verandert de Filipijnen in een ‘stortplaats’, aldus Duterte. Hij gaf de Canadezen tot 15 mei de kans om hun vele tientallen containers, bij elkaar zo’n tweeduizend ton aan alledaags afval zoals luiers en plastic flesjes, uit de Filipijnse havens op te halen. Er gebeurde niets.

De Filipijnen maakten donderdag bekend hun ambassadeur uit Canada terug te trekken totdat de kwestie is opgelost. De druppel die de emmer deed overlopen zou niet eens de gemiste deadline zijn, maar het feit dat de Canadezen ook niet op kwamen dagen bij een vergadering met douaneambtenaren om een oplossing te zoeken voor de situatie.

In 2013 en 2014 stuurde een Canadees bedrijf minstens 103 containers vuilnis naar de Filipijnen. Volgens de Filipijnen is hun voorgehouden dat het ging om ‘recyclebaar plastic’, maar dit bleek niet het geval. Iets meer dan dertig containers zijn inmiddels illegaal op stortplaatsen gedumpt, de rest staat nog steeds in de havens.

‘Oorlog’

De Filipijnen maken zich al jaren druk om de kwestie. Milieuactivisten stellen dat het ontwikkelingsland niet eens de middelen heeft om zijn eigen afval te verwerken, laat staan dat van westerse landen. In 2016 droeg een Filipijnse rechtbank zelfs op het afval terug te nemen.

‘Canada kan zijn afval maar beter komen ophalen of ik vaar zelf naar het land en dump hun troep daar’, zei de Filipijnse president Duterte vorige maand tijdens een persconferentie in eigen land. De 74-jarige leider, die bekendstaat om even gepassioneerde als loze dreigementen, was op dreef. ‘Laten we ten strijde trekken. Ik zal hun de oorlog verklaren.’

De Canadese premier Justin Trudeau zegt al twee jaar dat hij een oplossing zoekt voor het probleem. Volgens Trudeau kon Canada het afval eerder vanwege juridische restricties niet terughalen. Hij benadrukte dat de containers daar zijn terechtgekomen door een private transactie en dat zijn regering daar niet bij betrokken was.

Sinds China in 2018 de import van plastic afval zo goed als heeft verboden, proberen ontwikkelde landen hun plastic afval voornamelijk te dumpen in Zuidoost-Azië. Maleisië heeft de import nu ook verboden. Zo drijft het plastic hoofdzakelijk af richting de landen waar de regulering minder gecontroleerd is, zoals India, Indonesië en de Filipijnen.