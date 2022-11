Na jarenlange oppositie vanuit de gevangenis wordt Anwar Ibrahim dan toch premier van Maleisië

Anwar Ibrahim kort voordat hij wordt ingezworen als premier. Beeld AFP

Oppositieleider Anwar Ibrahim is donderdag – na een lange en bizarre strijd – benoemd tot premier van Maleisië. De koning van het Zuidoost-Aziatische land besloot de 75-jarige hervormer aan te wijzen als de nieuwe leider van het uiterst verdeelde land. Anwar zat bijna tien jaar in de gevangenis wegens sodomie en corruptie en bouwde vanuit zijn cel een oppositiebeweging op. De premier stelt dat de veroordelingen zijn ingestoken door zijn politieke rivalen.

Anwar is de derde premier in vijf jaar tijd. Maleisië maakt zware tijden door. De economie is flink verslechterd, de munt ging onderuit en buitenlandse investeerders nemen de benen. Mede vanwege politieke chaos en wanbestuur in de hoofdstad Kuala Lumpur. De reputatie van het land maakte een flinke duikeling door epische corruptie van voormalig premier Najib Razak die met familieleden en medeplichtige zakenbankiers miljarden euro’s verduisterde. Hij zit inmiddels een gevangenisstraf van 12 jaar uit.

De nieuwe premier wordt voornamelijk gesteund door Maleisiërs met een Chinese of Indiase achtergrond die ongeveer een derde van de bevolking uitmaken. De regeringscoalitie bestond uit conservatie en islamitische partijen die een voorkeursbeleid voor Maleisiërs voerden. Afgelopen zaterdag won Anwars partij de meeste stemmen bij de verkiezingen, maar hij is er niet in geslaagd een meerderheidscoalitie te vormen. Daarop kreeg de huidige koning – het koningschap rouleert in Maleisië – de taak om een nieuwe premier aan te wijzen, die Anwar aanwees om een minderheidsregering voor te zitten. ‘Stel je nederig op en smeed een stabiele regering’, adviseert het paleis.

‘Maleisische Mandela’

Zelden verliep een politieke loopbaan zo tumultueus als die van Anwar. In de jaren zeventig ontpopte hij zich als leider van een kritische beweging van jonge moslims, in de jaren tachtig haalt premier Mahathir Mohamad hem naar de regerinsgspartij, waarna Anwar diverse ministerschappen vervult tot hij eind jaren negentig kritiek begint te leveren op zijn oude leermeester. Die ontslaat hem en een paar maanden later staat Anwar voor een rechter wegens sodomie en corruptie. Homoseksualiteit is strafbaar in het islamitische land. Een foto van Anwar in gevangenispak, met een blauw oog door politiegeweld, groeit uit tot verkiezingsposter. Als hij vijf jaar later vrijkomt, bouwt de politicus verder aan zijn oppositiebeweging. In 2008 mag Anwar weer meedoen aan de verkiezingen, en meteen belandt hij weer voor een rechter wegens sodomie. Opnieuw voert de ‘de Nelson Mandela van Maleisië’ weer oppositie vanuit zijn cel.

Om de corrupte premier Najib ten val te kunnen brengen, zoekt hij voor de verkiezingen van 2018 samenwerking met zijn oude leermeester en politieke vijand Mahathir – bijna honderd jaar, maar nog altijd een dominante speler in Kuala Lumpur. Die belooft hem gratie en op termijn het premierschap als de verkiezingen worden binnengehaald. De gratie krijgt hij, het beloofde premierschap niet.

Waarnemers verwachten dat Anwar een brede regering gaat vormen en bereid zal zijn compromissen te sluiten om het verdeelde land te helpen verenigen. De islamisering van Maleisië zal vermoedelijk wat vertragen en buitenlandse investeerders kunnen verzekeringen verwachten dat het land weer in stabiele handen is. Of dat klopt, zal komend jaar blijken.