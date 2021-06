Na jarenlang aarzelen verlaat Dries van Agt dan toch zijn CDA vanwege de Palestijnse kwestie

Dries van Agt: ‘Voor mij is het onbegrijpelijk dat het CDA het hoofd blijft afwenden van het immense leed dat het Palestijnse volk wordt aangedaan.’ Beeld Brunopress

De 90-jarige Van Agt, premier van 1977 tot 1982, heeft al jaren een haat-liefdeverhouding met het CDA, waarbij de liefde steeds verder naar de achtergrond werd gedrukt. De eerste keer dat hij overwoog op te stappen was in 2010, toen het VVD/CDA-kabinet Rutte I zich door de PVV van Geert Wilders liet gedogen. Hij bleef toch, omdat hij zijn invloed niet wilde verspelen. Wel beloofde hij zich intern als een ‘lastpak van jewelste’ op te stellen.

Eerder dat jaar overwoog hij ook al op D66 of GroenLinks te stemmen, omdat die partijen meer oog hebben voor de Palestijnse zaak. Van Agt spant zich al jaren in voor de Palestijnen. Onlangs kreeg hij daarvoor De Grote Ster in de orde van Jeruzalem, een hoge Palestijnse onderscheiding. Die werd hem toegekend door de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Nationalistisch

Zijn partij, die veel meer dan Van Agt op de hand is van Israël, wist hij in de tussenliggende jaren niet te overtuigen. De verwijdering manifesteerde zich ook op andere fronten. In 2017 vond hij het CDA onder het leiderschap van Sybrand Buma te nationalistisch geworden. Hij stemde daarom bij de Tweede Kamerverkiezingen op GroenLinks.

Nu acht Van Agt de tijd rijp om het afscheid definitief te maken. Directe aanleiding is het stemgedrag van de CDA-Kamerfractie bij recente moties over de erkenning van de Palestijnse staat, de annexatie van Palestijns land door Israël en de veroordeling van geweld van Israël tegen de bevolking van Gaza.

‘Het stemgedrag van de CDA-fractie is mij rauw op het dak gevallen’, aldus Van Agt in een verklaring op het Rights Forum. ‘Voor mij is het onbegrijpelijk dat het CDA het hoofd blijft afwenden van het immense leed dat het Palestijnse volk wordt aangedaan, en zich bovendien geen snars aantrekt van onze eigen Grondwet die verplicht tot eerbiediging van de internationale rechtsorde.’

Van Agt zegt er geen vertrouwen meer in te hebben dat hij zijn partij tot andere inzichten kan brengen. ‘Na meer dan vijftig jaar lidmaatschap van het CDA en zijn voorloper KVP is mijn afscheid van de partij onvermijdelijk geworden. Met een zwaar gemoed verlaat ik de partij waarvan ik sinds de oprichting een toegewijd lid ben geweest.’

De huidige partijleider, Wopke Hoekstra, liet maandag weten dat hij Van Agts vertrek betreurt. ‘Mijn vriendschap en contact met hem waardeer ik zeer en dat zal niet veranderen. We blijven ons als partij inzetten voor duurzame vrede in het Midden-Oosten door te werken aan een tweestatenoplossing.’