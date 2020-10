Na jaren van strijd ontmoet Delphine eindelijk haar vader, koning Albert

Op een foto die beschikbaar is gesteld door het koninklijk paleis, is prinses Delphine (rechts) te zien op de bank bij haar vader koning Albert in kasteel Belvédère. Op de fauteuil links zit koningin Paola. Beeld EPA

‘Ieder van ons heeft tijdens de ontmoeting uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen’, staat er in een persbericht dat zij alle drie hebben ondertekend. Er wordt gesproken over ‘een nieuw hoofdstuk, rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop.’

Enkele weken geleden werd dit nog voor onmogelijk gehouden. Delphine heeft jarenlang gevochten voor erkenning, maar koning Albert wilde daar niets van weten. Begin dit jaar, nadat hij door de rechter was gedwongen DNA af te staan, gaf Albert tandenknarsend toe dat hij inderdaad haar biologische vader was. Begin oktober besloot de rechter dat Delphine zich ook prinses van België mocht noemen, en kort daarna organiseerde haar halfbroer, de huidige koning Filip, een ontmoeting met Delphine.

Exploderen aan de telefoon

‘Ik zal de liefde van mijn vader niet krijgen’, zei prinses Delphine twee weken geleden in een interview met het programma 60 minutes. In de jaren zestig had Albert een buitenechtelijke relatie waaruit zij werd geboren, en aanvankelijk onderhield de koning ook contact met zijn dochter. Dat veranderde toen een journalist in 1999 de bloedband tussen de twee onthulde. Albert belde zijn dochter op, en ‘explodeerde aan de telefoon’. ‘Ik mocht hem nooit meer bellen’, vertelt Delphine in het interview. ‘Hij zei: ‘Jij bent mijn dochter niet!’

Delphine met haar halfbroer koning Filip van België. Beeld BELGA_HANDOUT

Daar liet Delphine het niet bij zitten en een slepende juridische kwestie was geboren, die na zeven jaar eindigde met de dna-test. ‘Wat ik écht wilde, was een gebaar van mijn vader’, zei prinses Delphine begin deze maand tegen de krant Le Soir. ‘Ik dacht niet dat ik zou winnen, maar wel dat hij op een bepaald moment met mij in gesprek zou willen gaan.’

Dat moment is nu gekomen.’ Na het tumult, het lijden en de verwondingen, is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening’, staat er in het persbericht. ‘Samen hebben we besloten om deze nieuwe weg in te slaan. Dit zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden.’