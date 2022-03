Na jaren van spierballentaal zien Rutte en Erdogan de noodzaak van een echt gesprek

Minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie met president Recep Tayyip Erdogan van Turkije. De ontmoeting staat in het teken van de oorlog in Oekraïne. Beeld Bart Maat / ANP

Premier Mark Rutte kreeg een warm welkom van de Turkse president met een ceremonie bij het presidentieel paleis. Daarmee leek het ijs gebroken, want van vijandigheden tussen de twee leiders was dinsdag geen sprake. Rutte noemde Turkije tijdens de gezamenlijke persconferentie van ‘enorm politiek en militair belang voor de Navo’ en bedankte president Recep Tayyip Erdogan voor het opnemen van grote aantallen Syrische vluchtelingen.

Ook sprak Rutte lovend over de pogingen van Erdogan om een diplomatieke oplossing te zoeken voor de oorlog in Oekraïne. ‘Ik ben zeer tevreden dat hij deze rol op zich heeft genomen’, zei Rutte. ‘Turkije neemt zijn verantwoordelijkheid.’ Voorafgaand aan zijn bezoek had de premier al aangegeven te willen helpen bij de Turkse bemiddelingspogingen.

Op de vraag of Rutte zou willen dat Erdogan strengere sancties tegen Rusland instelt, reageerde hij instemmend. Erdogan heeft de Russische invasie wel veroordeeld, maar slechts een klein deel van de sancties van de EU en de VS overgenomen. Tegelijkertijd sprak Rutte ook zijn begrip uit voor de keuze van de Turkse leider, die hem de ruimte geeft om met zowel Oekraïne als Rusland in gesprek te blijven.

Handelspartners

Tijdens het bezoek was er ook aandacht voor de onderlinge economische relaties. Nederland is een van de grootste investeerders in Turkije, waar meer dan 3.000 Nederlandse bedrijven zijn gevestigd. De totale waarde van de onderlinge handel was vorig jaar bijna 11 miljard euro. Rutte en Erdogan spraken beiden de wens uit om het handelsvolume de komende jaren op te stuwen naar 20 miljard.

Wel zei Rutte, die de Turkse hoofdstad voor het eerst in tien jaar bezocht, dat de relatie met Turkije vooral pragmatisch moet worden bekeken. ‘Je moet proberen de relatie weer op gang te brengen, zonder dat daarmee de dingen vergeten zijn’, aldus Rutte, verwijzend naar de vele incidenten en ruzies die zich sinds 2012 tussen Nederland en Turkije afspeelden.

De onderlinge verhoudingen bereikten een dieptepunt in 2017, toen twee Turkse ministers in Nederland campagne wilden voeren voor het Turkse referendum over de grondwet, tegen de uitdrukkelijke wens van Nederland. Uiteindelijk werd de Turkse minister van Familiezaken onder politiebegeleiding het land uitgezet, het startschot voor een enorme diplomatieke rel. Pas eind 2018 werd de onderlinge relatie volledig hersteld met de terugkeer van de ambassadeurs in Den Haag en Ankara.

Bemiddelende rol

De aanleiding voor het bezoek was de oorlog in Oekraïne en de ingelaste Navo-top van donderdag. Turkije heeft zich de afgelopen weken opgeworpen als bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland. Erdogan is een van de weinige regeringsleiders die met zowel president Zelenski als president Poetin in goed contact staat. Vanuit die positie kan hij een waardevolle rol spelen voor de Navo, die boven alles wil voorkomen in een direct conflict met Rusland te geraken.

Erdogan ziet zichzelf graag in die positie. Het geeft hem de kans te stralen als de staatsman van internationale statuur die hij zo graag wil zijn. Ook is het een mooie manier om de banden met Europa en de Verenigde Staten, die ook flink verzuurd waren, weer aan te halen.

Sinds het begin van dit jaar stelt Erdogan zich wat milder op, zeer waarschijnlijk gemotiveerd door de ernstige financiële crisis waarin het land verkeert. Waar Turkije twee jaar geleden nog met allerlei landen in conflict stond, zocht het recent zelfs toenadering tot traditionele vijanden als Griekenland en Armenië. Tijdens de ontmoeting met Rutte sprak Erdogan ook de wens uit om de toetredingsonderhandelingen tot de EU, die in 2019 door het Europees Parlement werden opgeschort, weer te hervatten.