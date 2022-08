Na jaren armoede en leegstand kruipt Charleroi uit het dal: binnenkort komt er zelfs een Legoland

Een maquette van de geplande nieuwe Legoland in Charleroi. Beeld Hatim Kaghat / BELGA

Na jaren van overleg zijn de Britse entertainmentgroep Merlin Entertainments (de eigenaar van Legoland), Wallonië en de federale staat het eens geworden: mits de kosten niet te hoog oplopen, moet het nieuwste Legoland attractiepark in 2027 de deuren openen in Gosselies, net iets buiten de stad, op ongeveer twee uur rijden vanaf de Nederlandse grens.

Deze plek is nu nog een litteken in het Waalse landschap. Vroeger was hier een immense Amerikaanse tractorfabriek gevestigd, Caterpillar, die in 2017 haar deuren sloot om de productie naar China te verplaatsen. Zeker tweeduizend mensen verloren daarmee hun baan.

Mijnsluiting

Het was de zoveelste klap voor Charleroi. Ooit behoorde dit gebied tot de rijkste regio’s ter wereld, maar na de mijnsluiting en de teloorgang van de staalindustrie gleed de stad steeds verder af. Charleroi, dat in 2008 door de lezers van de Volkskrant nog werd uitgeroepen tot de lelijkste stad ter wereld, stond gelijk aan armoede, werkloosheid, criminaliteit en en leegstand.

De afgelopen jaren keert het tij echter: het stadsbestuur heeft met behulp van Europese en Belgische subsidies de schouders eronder gezet. Verkrotte wijken werden opgeknapt, kades autoluw gemaakt, het stadsplein werd aangepakt, en er verrees een kunstmuseum en een gigantisch winkelcentrum.

Nu komt daar dus Legoland bij, een toeristische attractie die ongeveer duizend banen moet opleveren voor de regio, waarvan 70 procent voor laaggeschoolden.

‘Lijden maakt plaats voor hoop’

‘Dit stelt ons in staat om de pijnlijke pagina om te slaan die de sluiting van Caterpillar was’, zei de minister-president van de Waalse regering Elio Di Rupo woensdag enthousiast. ‘Het lijden maakt nu plaats voor hoop en er worden nieuwe kansen op werk geboden aan de mensen in onze regio.’

Het gaat tussen de 370 en 400 miljoen euro kosten om de attractie te bouwen, waarvan Wallonië 100 miljoen euro zal betalen. Dat maakt het, na het Google datacentrum in Bergen, de tweede grootste investering van Wallonië in de afgelopen 10 jaar. Mochten de kosten gezien de huidige economische situatie tegenvallen, kan elke partner nog terugkomen op de beslissing. Een definitief besluit wordt pas tegen het einde van het jaar verwacht.

Gemiddeld lokken de Legolandparken tussen de 1,5 en 2 miljoen bezoekers per jaar, een aantal waar ook in Charleroi (ongeveer twee uur rijden van de Nederlandse grens) op wordt gemikt. Er staan al drie volwaardige Legolandparken in Europa: in Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het pretpark in Charleroi zou het veertiende Legolandpark ter wereld worden.