Na Israël gaat nu ook Groot-Brittannië aan de derde prik beginnen

Winkelend publiek in Oxford Street, Londen. Beeld AFP

De kern van de discussie over een derde coronaprik is niet de vraag of zo’n ‘boosterdosis’ meer bescherming biedt, maar op welk niveau die bescherming het hardst nodig is: nationaal of mondiaal? Drie weken geleden riep de WHO rijke landen nog op vanwege een wereldwijd tekort aan vaccins voorlopig af te zien van een derde prikronde. ‘Wij maken nu bewuste keuzen om mensen in nood niet te beschermen’, waarschuwde directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Voor de Britse regering komt de eigen bevolking op de eerste plaats. In het Verenigd Koninkrijk heeft 56 procent van de bevolking al een tweede vaccindosis ontvangen. Volgens The Telegraph kunnen mensen van vijftig jaar en ouder en andere kwetsbare groepen vanaf volgende maand een derde prik in hun bovenarm krijgen.

Israël

Daarmee volgt Groot-Brittannië het voorbeeld van Israël. Sinds afgelopen zondag kunnen daar 60-plussers een derde inenting krijgen. De eerste derde prik ging naar de Israëlische president Isaac Herzog. Tot dusver is Israël het enige land dat deze mogelijkheid aanbiedt.

In Groot-Brittannië gaan apotheken een sleutelrol spelen in de derde vaccinatieronde. De campagne zou al op 6 september van start kunnen gaan. Door gemiddeld bijna 2,5 miljoen derde doses per week toe te dienen, moeten begin december alle kwetsbaren aanvullend zijn beschermd. Een regeringsbron zegt tegen The Telegraph dat de derde coronaprik mogelijk gecombineerd zal worden met de jaarlijkse griepprik: in elke arm een naald.

De betrokken Britse ministers overwegen om mensen een andere boosterprik te geven dan de injectie die ze voor hun eerste en tweede dosis kregen, omdat het combineren van vaccins tot een verhoogde immuniteit zou kunnen leiden.

Pfizer en BioNTech

Farmaceuten Pfizer en BioNTech hebben ook de Amerikaanse en Europese gezondheidsautoriteiten toestemming gevraagd om hun vaccin een derde keer bij mensen toe te dienen. Volgens hen kan een extra prik de hoeveelheid antistoffen in iemands lichaam fors verhogen. Idealiter zou de derde prik zes tot twaalf maanden na de tweede prik volgen.

Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse equivalent van het RIVM, acht een derde vaccindosis op dit moment niet nodig. Ook Anthony Fauci, de belangrijkste zorgadviseur van de regering-Biden, vindt het nog veel te vroeg is om te praten over de noodzaak van een derde prik.