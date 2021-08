Na het water voert Valkenburg nu strijd met de verzekeraar

In hotel restaurant De Guasco is de toog kromgetrokken en zijn de barkrukken weggedreven. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het heeft niet lang geduurd. Twee weken nadat Valkenburg werd opgeschrikt door een hevige overstroming, zijn de toeristen weer terug. Ze slenteren door de binnenstad en speuren naar sporen van het hoogwater. Maar de straten zijn geveegd en plantsoenen aangeharkt, en dus drommen ze in groepen samen bij de enige afzetting die nog over is. Tussen de kieren van het hek gluren ze naar het zwaarst getroffen gebied.

Wie rauw leed verwacht, komt bedrogen uit. Het vocht is verdampt en het meeste puin is geruimd. De kromgetrokken vloeren, het meubilair en de kapotte apparatuur zijn inmiddels door af- en aanrijdende vrachtwagens opgehaald. Wat in de Grotestraat Centrum is overgebleven, zijn restjes elektra en sloopafval, bijeen geveegd aan weerszijden van de straat.

Nee, de impact van de overstroming is niet af te lezen aan het straatbeeld, maar aan de gezichten van ondernemers. Kijk naar Kevin Heynen (30), eigenaar van eetcafé Bonne Aparte, die deze zaterdag met een beteuterde blik in het midden van zijn zaak staat. Net als vrijwel alle ondernemers in de straat heeft hij het pand volledig leeg moeten trekken. Want het was niet alleen regenwater dat half juli door de straat gutste, maar een soep van frituurvet, water uit de Geul, en rioolwater.

Een gebied in het centrum van Valkenburg is afgesloten voor mensen die er niets te zoeken hebben. Horeca ondernemers zijn in de weer om hun bedrijf weer op orde te krijgen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Onbeschrijflijk goor

Nadat het water was gezakt, kon hij de schade opnemen: 350 duizend euro. Geen zorgen, zeiden de verzekeringsadviseur en contra-expert, je bent goed verzekerd. Dus Heynen ging aan de slag en begon met de sloopwerkzaamheden. Tien dagen later kwam de man terug: sorry, het wordt toch niet vergoed. ‘Ik kon wel huilen. Als er een koelkast stukgaat, heb ik geen verzekering nodig. Maar dit verlies kan ik niet in mijn eentje dragen.’

Heynen staat beslist niet alleen. Restaurant Le Baroque, cafe Pub Henry VIII, Grieks restaurant Christos, Brasserie Royal: welke hotelier of café-restauranteigenaar je ook spreekt, ze liggen allemaal overhoop met de verzekering. Waar de firma’s in particuliere gevallen welwillend de portemonnee trekken, ligt dat voor deze ondernemers anders. Het grote twistpunt: wat voor soort water heeft de ravage veroorzaakt? Voor schade door neerslag of rioolwater (‘verticaal water’) is men verzekerd. Maar veel verzekeraars claimen dat er sprake is van ‘horizontaal water’ – water dat via de drempel binnenkomt – en weigeren vooralsnog uit te keren.

Ferry Philippi (47) vindt dat niet te verkroppen. Hij staat voor banketbakker Botterweck, een lokaal begrip. Ook zijn schade (1 miljoen euro) zou volgens de verzekeringsadviseur gedekt zijn. Maar afgelopen vrijdag trok de verzekeraar die belofte officieel weer in, want: overstroming. Philippi schud het hoofd van ongeloof. ‘Dit is een combinatie van regenwater, rioolwater en slib. Als alleen de Geul was overstroomd, dan stond ik te dweilen en ging ik een dag later weer open. Maar ik heb alle spullen weg moeten gooien door die vieze soep.’

Zijn ex-vrouw, die hem hielp met schoonmaken, noemt het ‘onbeschrijflijk goor’. ‘Ik kan echt wel wat hebben, maar ik stond te kokhalzen van de smerigheid.’ Ze wijst naar de leeg gestripte zaak, waar alleen heaters staan om het vocht te verdrijven. ‘Botterweck komt uit 1875, Ferry heeft de zaak overgenomen van zijn opa. Het kan toch niet zo zijn dat één overstroming zijn toekomst wegspoelt?’

Miljoenenschade

Net als veel andere uitbaters hebben Heynen en Philippi zich verzekerd met een beurspolis bij het Britse Lloyds. Burgemeester Daan Prevoo zegt zich ‘ernstige zorgen’ te maken over het gedrag van deze beursmakelaar. ‘Ik ben in overleg met het Verbond van Verzekeraars, maar daar is Lloyds niet bij aangesloten.’ Hij kijkt daarom naar de overheid, in de hoop dat die de schade betaalt op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. ‘Valkenburg is het epicentrum van de ramp en ik hoop dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Als bedrijven hier omvallen, krijgt de hele regio Valkenburg een bijzonder zware klap te verwerken. Eentje die zowel economisch als sociaal-maatschappelijk nauwelijks te boven te komen is.’

Of de burgemeester zelf geen beroep doet op Lloyds? ‘Nee, dat is chefsache. Die Londense firma zit in het hoogste segment. Die gaat echt niet luisteren naar een burgemeestertje, die ligt niet wakker van Valkenburg.’ Lloyds kon afgelopen weekeinde geen vragen beantwoorden maar beloofde de zaak te zullen uitzoeken en later met een reactie te komen.

Fiducie dat de Britse verzekeringsgigant over de brug komt, heeft de Valkenburgse middenstand niet. In hotel restaurant De Guasco hangen drie mannen aan de kromgetrokken toog. Staand, want: ‘de barkrukken zijn weggedreven’ vertelt uitbater Theo Lemmens (48) mistroostig over zijn miljoenenschade en de misère met de verzekeraar. De ruimte wordt zwak verlicht met een bouwlamp, op de bar na is ze leeg.

Hoe langer de onzekerheid voortduurt, hoe hoger de kosten zich opstapelen. Want waterschade is één, maar het bedrag aan gederfde inkomsten kan voor het hotel nog veel harder stijgen. Nu het toeristische hoogseizoen is aangebroken, is Lemmens daarom zelf maar aan het renoveren geslagen. Vandaag hebben ze met z’n allen de vloer uit de eetzaal gesloopt, zelfs zijn zoontje hielp mee. Op deze manier hopen ze zo snel mogelijk weer deels open te kunnen.

Lemmens vouwt een net binnengekomen factuur van Lloyds open en leest voor: ‘Totaalpakket voor ondernemers: 2.166,23 euro per kwartaal’. ‘Daar wacht ik nog even mee.’ En als de verzekering uiteindelijk niets uitbetaalt? Hij haalt zijn schouders op en wijst schalks naar zijn vrouw. ‘Dan moet ik haar maar achter het raam zetten.’ Door de straat galmt het geschater na.