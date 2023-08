Na het verwoestende inferno zet Maui zich schrap voor nog meer rampen

Het historische kustplaatsje Lahaine aan de westkant van Maui, met haar karakteristieke banyanbomen, ging grotendeels in rook op. Beeld AFP

‘We zullen jullie blijven bijstaan, hoe lang het ook duurt. Dat beloof ik jullie.’ President Joe Biden stak donderdag de bevolking van Maui, getroffen door de zwaarste natuurbrand in de geschiedenis van de VS, een hart onder de riem. Biden en first lady Jill brengen komende maandag een bezoek aan Maui, waar het dodental is opgelopen tot boven de honderd en nog honderden mensen worden vermist.

Een helpende hand uit Washington is onontbeerlijk, voor een gebied dat zo’n 3.000 kilometer van het vasteland verwijderd ligt. Niet alleen voor de directe gevolgen van de catastrofe, maar vooral ook voor die daarna. Wat staat Maui te wachten?

1. Woningnood

Er heerste al een huizencrisis op Maui, net als in andere delen van de VS, met woningen die onbetaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. De brand die meer dan 3.000 huizen en gebouwen volledig of deels beschadigde maakt de toestand op de woningmarkt er niet veel beter op.

Hawaii kan gemakkelijk het volgende slachtoffer worden van ‘klimaatgentrificatie’, zegt Jesse Keenan, een universitair docent aan de Tulane University School of Architecture. Hij merkte in 2013 voor het eerst op hoe woningmarkten veranderden na een natuurramp: de oorspronkelijke bevolking, meestal niet zo gefortuneerd, kon de prijzen van nieuwbouw niet opbrengen. Dat scenario dreigt helemaal op Maui, waar de grond schaars is.

Jennifer Gray Thompson van de hulporganisatie After The Fire USA waarschuwt inwoners van Maui dat ze belaagd zullen worden door investeerders en projectontwikkelaars. ‘Je zult geen boodschappen kunnen doen zonder dat je bij terugkeer een flyer onder je ruitenwisser aantreft.’

2. Natuuromslag

Het vuur in Maui kon ook zo om zich heen grijpen door menselijke oorzaak: invasief onkruid. Om hun vee te voeden legden boeren ooit grote weilanden aan met gewassen uit Afrika, die beter bestand waren tegen droogte en de genadeloze zon dan de plaatselijke vegetatie. Maar toen gingen in de jaren negentig van de vorige eeuw de grote suikerrietplantages op slot: door de globalisering konden ze niet opboksen tegen de lagere suikerprijzen elders.

Omdat grondbezitters zich niet bekommerden om hun land konden uitgestrekte stukken overwoekerd raken met exotische grassen. Als die zijn uitgegroeid blijven ze lang rechtop staan, zo droog als stro, terwijl de lokale planten dan allang zijn verschrompeld. En na een brand blijkt de ‘vreemde’ vegetatie beter te gedijen dan lokale planten, constateren onderzoekers. Het resultaat: een perfecte en immense voedingsbodem voor vuur.

Een rapport uit 2021 over brandpreventie constateerde al dat de dreiging van branden op de oude suikerrietvelden ‘waarschijnlijk zal toenemen door stijgende temperaturen en langdurige droge perioden, als neveneffect van de klimaatverandering’. De kans op nieuwe branden wordt dus groter, ten koste van de oorspronkelijke vegetatie.

3. Afhankelijkheid van toerisme

Terwijl de grond op Maui nasmeult, zijn er nog altijd toeristen op het eiland. Hun aantal is wel met bijna 81 procent gedaald in vergelijking met een jaar terug, meldt het Hawaiiaanse bureau voor toerisme. Maar er zijn genoeg mensen, overwegend Amerikanen, die zich niet laten afschrikken door beelden van rokende puinhopen.

De autoriteiten zien ondanks alle ellende de toeristen graag komen, hoewel plaatselijke bewoners kritisch zijn. De bezoekers zijn goed voor 80 procent van de inkomsten op Maui. Veel van de bewoners zijn afhankelijk van het toerisme. Business as usual kan ze in staat stellen om weer een nieuw bestaan op te bouwen, is de gedachte.

De gouverneur van Hawaii, Josh Green, bracht nog maar eens in herinnering hoeveel schade de economie opliep tijdens de coronapandemie. Ook toen moesten de autoriteiten een afweging maken tussen de risico's voor de volksgezondheid en die voor de portemonnee van de bevolking. Green: ‘Als je het reizen naar een regio beperkt berokken je de lokale inwoners op meer manieren dan op elke andere wijze.’

Het bureau voor toerisme van Hawaii vraagt bezoekers wel om vooral uit het westen van Maui weg te blijven, de streek die het zwaarst is getroffen door de ramp. Veel hotels daar zijn tijdelijk gestopt met boekingen. Ze bieden onderdak aan ontheemd personeel, evacués en hulpverleners.

Niet iedereen is zo nadenkend. Een bedrijf had voor vrijdag een snorkeltrip gepland op 18 kilometer van Lahaine, het historische kustplaatsje dat grotendeels in rook opging. De opbrengst was bestemd was voor de slachtoffers van de brand. Dat gebaar kon de ergernis van velen niet wegnemen. Het bedrijf schrapte in allerijl het uitstapje.