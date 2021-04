Na het EMA-advies over AstraZeneca is de rust in Europa allesbehalve teruggekeerd

Op 6 april stonden er in Barcelona nog rijen voor het AstraZeneca-vaccin. Nu wil Spanje het vaccin alleen nog aan mensen ouder dan 60 geven. Beeld AP

In Duitsland heeft de commissie die verantwoordelijk is voor het vaccinatieprogramma geadviseerd om het vaccin alleen voor 60-plussers te blijven gebruiken. Sterker: Duitsers jonger dan 60 die al de eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, zouden een ander vaccin moeten krijgen voor hun tweede dosis.

Het advies van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) wordt ook niet gevolgd door Spanje en Italië. Ook die willen het vaccin nu alleen nog aan 60-plussers geven. Het Verenigd Koninkrijk is van plan om mensen jonger dan 30 een ander vaccin te geven. Ook België voert een prikstop voor AstraZeneca in, voor mensen van 55 jaar en jonger. Over een maand volgt een evaluatie, zei de minister van Volksgezondheid Frank Vanderbroucke. Hongarije acht het vaccin wel veilig en blijft het voor alle leeftijdsgroepen gebruiken.

Naar verwachting komt de Gezondheidsraad donderdagavond met een advies voor Nederland over de bevindingen van het EMA. Op dit moment geldt hier een prikstop met AstraZeneca voor mensen jonger dan 60. Bronnen rondom de Gezondheidsraad melden de Volkskrant dat de raad de minister wil adviseren die prikstop te verlengen. Er zou zelfs zijn overwogen AstraZeneca volledig in de ban te doen.

Vertekend beeld

Volgens het EMA geeft het vaccin van AstraZeneca een licht verhoogd risico op een zeldzame combinatie van bloedopstoppingen en een laag aantal bloedplaatjes. Bij naar schatting 1 op de 150 duizend gevaccineerden komt deze bijwerking voor. Dat risico is zo klein dat de voordelen van bescherming tegen het coronavirus veel zwaarder wegen, aldus het EMA. ‘Het risico op sterfte door covid-19 is veel groter dan het risico op de bijwerking’, zei directeur Emer Cooke. De vrees is dan ook dat als gevolg van de prikstoppen meer mensen overlijden aan covid-19.

De meeste meldingen van de bijwerking betreffen weliswaar mensen jonger dan 60, in meerderheid vrouwen, maar dat kan een vertekend beeld zijn. Veel zorgmedewerkers kregen de afgelopen tijd de AstraZeneca-prik en daar zijn vrouwen jonger dan 60 oververtegenwoordigd. Volgens Cooke komt de zeldzame bijwerking voor bij mannen en vrouwen van alle leeftijden.