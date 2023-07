Na het bommetje van Rutte ligt het politieke speelveld weer helemaal open

Attje Kuiken (PvdA), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Sophie Hermans (VVD) en Pieter Heerma (CDA) tijdens het debat over de val van Rutte IV. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Gezichten die wit wegtrekken. Hoofden die elkaar verschrikt aankijken. De ontsteltenis is groot bij de VVD-Kamerleden als Rutte maandagochtend plots zijn vertrek aankondigt. De man die zeventien jaar de VVD leidde, waarvan dertien jaar als premier, had in de loop van zondag slechts een heel klein groepje vertrouwelingen op de hoogte gesteld van zijn besluit. Fractievoorzitter Sophie Hermans, partijvoorzitter Eric Wetzels en zijn oude vertrouweling Ben Verwaayen hoorden daarbij. Maar zijn eigen fractiegenoten of VVD-bewindspersonen? Die wisten van niks.

De VVD-leider treedt daarmee in de voetsporen van Lyndon B. Johnson, de door hem zo bewonderde oud-president van de Verenigde Staten, die in 1968 volkomen onverwacht op de nationale televisie aankondigde niet naar een tweede termijn van het presidentschap te streven. Het nieuws veroorzaakte golven van shock en verwarring door het land.

Eenzelfde effect treedt in nadat Rutte heeft aangekondigd te zullen vertrekken. Op de publieke tribune slaakt de een na de andere bezoeker een kreet van verbazing als bij hen doordringt van welk historisch moment ze getuige zijn. ‘Wat zei hij nou? Echt?’, klinkt uit monden van jonge twintigers. Er is een hele generatie opgegroeid die alleen Rutte kent als premier.

‘Tot slot wil ik nog iets persoonlijks zeggen’, begint Rutte zijn bekentenis in een bomvolle Tweede Kamer. Werkelijk elke stoel is bezet. ‘Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten.’

Zelfgekozen aftocht

De vraag die sindsdien rondzoemt op het Binnenhof: heeft Rutte zelf gekozen voor dit vertrek of is hij gedwongen? Die laatste suggestie wordt in de wandelgangen gedaan door diverse oppositiepartijen. GroenLinks-leider Jesse Klaver zou zondagavond hebben gebeld met Rutte om te vertellen dat vrijwel de gehele oppositie een motie van wantrouwen tegen hem zou steunen, melden diverse bronnen. Als die motie gesteund zou worden door een van de coalitiepartijen CDA, ChristenUnie of D66, zou Rutte per direct moeten opstappen.

Bij de VVD hechten ze er sterk aan om duidelijk te maken dat Rutte niet is gezwicht na druk van coalitiegenoten. Er wordt zelfs bewijs geleverd waaruit blijkt wie met wie heeft gebeld en wanneer. Zeker is dat D66-leider Sigrid Kaag pas op maandagochtend om 09.53 uur heeft gebeld met Rutte toen hij vanuit het ministerie van Algemene Zaken naar de Tweede Kamer wandelde. Rutte belde om 09.56 uur terug, waarna Kaag hem vertelde dat de motie van wantrouwen ‘moeilijk lag’ bij de Democraten, zo melden diverse bronnen aan de Volkskrant. Afhankelijk van de manier waarop het Kamerdebat vanaf 10.15 uur zou lopen, zou D66 deze motie van wantrouwen tegen Rutte steunen. Volgens deze tijdlijn is het in ieder geval niet D66 geweest dat de premier heeft gedwongen om te vertrekken, aangezien hij dat besluit al ruim een dag eerder heeft medegedeeld aan drie VVD-vertrouwelingen.

Zowel het CDA als de ChristenUnie heeft die druk ook niet op Rutte gezet. ‘Staatsrechtelijk roekeloos’, noemde CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma het plan van de oppositie om Rutte via een motie van wantrouwen weg te stemmen.

Kennelijk is er onlangs iets in Rutte zelf gevaren waardoor hij dacht: misschien is het eens tijd om op te stappen. Opvallend is dat de staatsman maandag echter niet goed duidelijk kon maken wat hem hiertoe heeft bewogen. ‘Bij verkiezingen moet je je iedere keer weer afvragen: wat is nou verstandig’, zegt Rutte in antwoord op vragen van journalisten. Hij zegt zijn besluit ‘met gemengde gevoelens en niet zonder emotie’ te hebben genomen. ‘Maar ik heb toch de afweging gemaakt dat het goed is om nu te stoppen.’ Daar moet Nederland het voorlopig mee doen.

Verwarde oppositie

Ondertussen staat de oppositie op maandag ineens met lege handen. De messen die waren geslepen, kunnen weer terug in het vet. Rutte ging al, dus wat nu? Het levert hallucinante taferelen op van de ene na de andere oppositieleider die Rutte vanachter het spreekgestoelte gaat bedanken voor zijn ‘tomeloze inzet voor Nederland’. Zelfs zijn aartsrivaal Geert Wilders zegt ‘respect’ te hebben voor zijn premierschap. ‘Ik ben ervan overtuigd dat hij vond dat hij voor Nederland het beste deed. Ik wens u oprecht het allerbeste toe voor de toekomst.’ Als alle Kamerleden na ruim een uur schorsing terugkeren in de plenaire zaal, lopen velen van hen naar Rutte in Vak K om hem de hand te schudden.

Het is een beetje alsof je het favoriete speeltje van een kind afpakt, waarna hij niet meer weet wat hij moet doen, verklaart een Kamerlid de plotselinge staat van verwarring waarin de oppositie verkeerde na Ruttes aangekondigde vertrek. Zonder echte afstemming met elkaar proberen zij maandag van de weeromstuit maar een soort eerste verkiezingsdebat te houden, terwijl Rutte genoegzaam toekijkt.

Bestaanszekerheid, goed bestuur, migratie; het zijn allemaal onderwerpen die half november bij de nieuwe verkiezingen zeker aan bod zullen komen. Maar waar de precieze focus komt te liggen en wie de hoofdrolspelers zijn, is nog niet duidelijk. Want behalve Mark Rutte, zal ook CDA-leider Wopke Hoekstra (CDA) de politiek verlaten, liet hij maandag weten. Intussen is Kaag (D66) haar politieke toekomst nog altijd aan het ‘overwegen’. De uitdager op rechts – Omtzigt – gaat waarschijnlijk deze maand nog bekendmaken of hij een partij opricht.

Voor het eerst sinds ruim een decennium ligt het politieke speelveld in Den Haag weer helemaal open.