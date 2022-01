Na herhaald geweld is Budel het azc helemaal zat: gemeente wil van contract af

Een oud-asielzoeker (r) verkoopt groente en fruit voor de ingang van het azc. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Voor de poort van het asielzoekerscentrum in het Brabantse dorp Budel staan zaterdagmiddag twee bestelbusjes geparkeerd, van waaruit kooplieden groente, fruit, eieren, kip en andere levensmiddelen verkopen. Het oogt als een kleine markt.

‘Goedkoop en halal’, glundert een van de kooplui, een Syriër die al in 2014 naar Nederland is gekomen en in Wijk bij Duurstede woont. ‘Appelen 1 euro voor een kilo, sinaasappelen ook’, zegt hij in voorzichtig Nederlands. ‘Weet u hoeveel deze zak aardappels, vijf kilo, kost? 2,50 euro!’

Een 30-jarige Syrische vluchteling die met zijn vrouw en twee kleine kinderen in het azc woont, koopt een flinke bos peterselie, Libanese wraps en wat groenten. Op de vraag naar de sfeer in het azc zegt hij dat hij zich best wel onveilig voelt. ‘Niemand voelt zich echt safe. Er zijn vaak gevechten. Dan gaat ’s nachts het alarm weer af en moeten mijn kinderen huilen.’

Geweld

In het azc op een voormalig kazerneterrein, waar bijna 1500 asielzoekers zijn gehuisvest, hebben de afgelopen drie maanden zes ernstige geweldsincidenten plaatsgevonden waarbij ook is gestoken. Anderhalve week geleden was er een dieptepunt met twee incidenten op één dag: na een vechtpartij ’s middags ging het ’s avonds opnieuw mis toen een man werd neergestoken, en zwaargewond naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

Volgens de Syrische vluchteling, die anoniem wil blijven, begon de ellende met een diefstal uit een kamer in ‘gebouw 2’. De dief werd betrapt, waarna een vechtpartij ontstond. ’s Avonds ging een grote groep verhaal halen in ‘gebouw 6’ waar de dief woonde. Dat leidde tot een veldslag buiten het gebouw, waarbij ook iemand werd neergestoken. ‘Een persoon is in de rug gestoken – hij zat onder het bloed’, aldus de Syriër.

Een meisje fietst met een knuffel achter op haar fiets het AZC in. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt, is het geweld helemaal zat. ‘De maat is vol’, zegt de VVD-bestuurder op het gemeentehuis in Budel. ‘Deze trieste reeks van incidenten, van kleinere aard tot ernstige geweldsmisdrijven, moet stoppen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet de asielzoekers en zijn eigen medewerkers een veilige omgeving bieden. De orde moet met onmiddellijke ingang worden hersteld.’

Volgens de burgemeester zijn het vooral Noord-Afrikaanse asielzoekers die geen enkele kans op asiel hebben, die de meeste overlast veroorzaken. Ze komen meestal uit Marokko en Tunesië die gelden als ‘veilige landen’, al claimen ze soms dat ze uit Algerije komen, dat sinds vorig jaar wordt aangemerkt als ‘onveilig land’, waardoor asielverzoeken van Algerijnen wel in behandeling worden genomen (zie inzet).

Draagvlak

‘Ik zeg niet dat iedere veiligelander overlast veroorzaakt’, aldus Van Kessel. ‘Maar de overlast wordt wel vaak door veiligelanders veroorzaakt. Ze verpesten het voor iedereen. Door al die incidenten is het draagvlak voor het azc in onze gemeente afgebrokkeld.’

Komende woensdag heeft de burgemeester, samen met de Brabantse commissaris van de koning Ida Adema, spoedoverleg met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Eric van der Burg over de explosieve situatie op het azc. De bewindsman zal die dag ook zelf een kijkje nemen in de voormalige Nassau-Dietzkazerne, waar tot 2005 Duitse soldaten waren gevestigd in het kader van een uitwisselingsproject, en waar sinds 2014 asielzoekers worden opgevangen.

Na vragen van verontruste gemeenteraadsleden laat burgemeester Van Kessel zelfs door juristen onderzoeken of het contract tussen gemeente en COA per direct kan worden opgezegd. De omgevingsvergunning voor het asielzoekerscentrum loopt nog tot juli 2024, de bestuursovereenkomst met het COA tot medio 2028.

Het is echter twijfelachtig of de gemeente eerder onder het contract uit kan. Dat zou een primeur zijn: voor zover bekend is niet eerder een overeenkomst met het COA voortijdig ontbonden.

Een Marokkaanse vluchteling rust uit in de buurt van het AZC. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Noord-Afrikaanse asielzoekers veroorzaken volgens de burgemeester ook overlast in de dorpen Budel en Maarheeze, zoals winkeldiefstal, fietsendiefstal, zwartrijden in het openbaar vervoer, intimidatie en bedreiging van bewoners en winkeliers. Sommigen hebben drugsproblemen.

Noordverordening

Om de openbare orde en veiligheid buiten het azc te waarborgen, heeft de burgemeester vorige week een noodverordening afgekondigd. Ook is een veiligheidsrisicogebied aangewezen, waarin de politie de mogelijkheid heeft preventief te fouilleren.

Zaterdag vonden in dat kader de eerste controles plaats. Daarbij hield de politie drie mensen aan. Een van hen had ‘een geprepareerde tas met gelabelde kleding’ bij zich, mogelijk afkomstig van winkeldiefstal. Een ander had een mes op zak.

Volgens het COA wonen er momenteel ongeveer honderd Noord-Afrikaanse asielzoekers in het Budelse azc. In december waren dat er nog tweehonderd en in november zelfs driehonderd. Tot eind vorig jaar liep een eenjarige proef waarbij deze groep kansloze asielzoekers werd geconcentreerd in Budel en Ter Apel. De Noord-Afrikanen woonden in beide azc’s in aparte gebouwen en kregen ‘een sobere opvang’, met extra beveiliging en zonder leefgeld. Sinds vorige maand wordt de groep – zo’n duizend man groot – weer verspreid over andere azc’s.

De proef was vooral bedoeld om de aantrekkelijkheid van Nederland voor Noord-Afrikaanse asielzoekers te verkleinen. De vraag is nu of het versoberde regime de overlast niet juist heeft aangewakkerd, en dat bijvoorbeeld bewoners die geen zakgeld meer ontvangen eerder stelen en amok maken. Volgens het COA is uit een eerste onderzoek gebleken dat die conclusie niet gerechtvaardigd is.

Het COA heeft diverse maatregelen genomen om de overlast binnen het azc te beperken, zoals het inzetten van extra beveiligers en intensivering van kamercontroles. Volgens een COA-woordvoerder kan echter ook de gemeente zelf meer doen: ‘De politie kan meer aanwezig zijn op het terrein, bijvoorbeeld door meer te patrouilleren of indien nodig huiszoekingen te verrichten.’

De straathandel bij het azc oogt als een kleine markt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Bij het marktje voor de poort wijst de Syrische vluchteling vooral de Marokkaanse asielzoekers aan als overlastgevers. ‘Ze komen hier vooral voor drugs en een slaapplek in de winter’, beweert hij. ‘Ze blijven hier een paar maanden, vertrekken dan naar België of Duitsland en na twee jaar komen ze weer terug.’

De Syrische groente- en fruitverkoper kent zijn klanten, en weet wie waar vandaan komt. Vier jonge twintigers die samen vanuit het azc komen aanlopen, bijvoorbeeld. Ze kopen wat blikjes energiedrank en lopen dan door op weg naar Maarheeze, waarna de verkoper vaststelt: ‘Uit Marokko.’