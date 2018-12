Na Harvey Weinstein en Bill Cosby kan ook Jeffrey Epstein niet meer rekenen op clementie

Jeffrey Epstein poseert samen met Donald Trump in Palm Beach (Florida) in 1997. Beeld Getty Images

Zeker honderd moeten het er zijn geweest, minderjarige meisjes die vanaf 2001 door de multimiljonair Epstein naar een van zijn huizen, zijn vliegtuig of zijn privé-eiland werden gelokt voor een ‘massage’. De massages gingen snel over in seks, al dan niet met anderen, en de meisjes, soms net 13 jaar, werden vervolgens ook uitgeleend aan machtige vrienden van Epstein als gezelschapsdames. Ze kregen er geld voor, en werden betaald als ze via een soort piramidespel nieuwe vriendinnen aandroegen.

Maar wat er precies is gebeurd, en met wie, is nooit openbaar gemaakt.

Genereus schikkingsvoorstel

Want Epstein, inmiddels 65, kwam er genadig van af. Vasthoudend onderzoek door de politie in Palm Beach, de rijkeluiskolonie in Florida, bracht destijds zware seksuele vergrijpen aan het licht, gesteund door tientallen verklaringen van slachtoffers en een huiszoeking. Toch kwam de openbare aanklager van de staat in 2007 na welwillende onderhandelingen met Epsteins advocaten tot een genereus schikkingsvoorstel.

De beschuldigingen die hem levenslang hadden kunnen opleveren (vrouwenhandel, seks met minderjarigen) werden ingewisseld voor twee aanklachten voor prostitutie. De FBI staakte zijn onderzoek. De medeplichtigen en vrienden van Epstein werden niet vervolgd. De zaak werd achter gesloten deuren afgehandeld. Epstein kreeg anderhalf jaar cel, die hij in een eigen vleugel met eigen bewakers in de plaatselijke gevangenis van Palm Beach mocht uitzitten – en hij mocht elke dag twaalf uur lang naar huis om te werken. De slachtoffers hoorden pas achteraf van de deal. Epstein kwam na 13 maanden vrij.

Nu proberen sommige van die meisjes alsnog hun recht te halen, met een beroep op de Crime Victim’s Rights Act. Hun advocaat heeft een aanpalende zaak aangespannen omdat hij jarenlang door advocaten van Epstein zegt te zijn lastiggevallen. Die zaak begint dinsdag met de selectie van juryleden.

Klassenjustitie

De nieuwe gevoelens van ongeloof en verontwaardiging over het schandaal en het ogenschijnlijke staaltje klassenjustitie zijn vooral de verdienste van The Miami Herald, die vorige week de resultaten van een diepgravend onderzoek publiceerde. De krant wist tachtig slachtoffers te identificeren (van de 103 anonieme Jane Doe’s uit het politieonderzoek), wist zestig van hen te bereiken, sprak met acht van hen uitgebreid, van wie vier on the record, van wie er drie voor het eerst naar buiten traden. Ook sprak de krant voor het eerst met de politieman die het speurwerk deed.

Het ongeloof over het verhaal laat ook zien dat de tijden veranderd zijn. Na Harvey Weinstein, Bill Cosby en de gymtrainer Larry Nasser kan ook Epstein niet meer rekenen op clementie. En dat hij machtige en invloedrijke vrienden had werkt in deze anti-elitaire tijden niet in zijn voordeel maar in zijn nadeel.

Wat te denken van oud-president Bill Clinton, die volgens passagiersgegevens begin deze eeuw zeker 26 keer meevloog met de ‘Lolita Express’, zoals het met een groot bed uitgeruste privévliegtuig van Epstein werd genoemd? Er zijn geen aanwijzingen dat Clinton meedeed aan de uitspattingen, maar hij liet zich het gezelschap (en de financiële donaties) van hedgefonds-belegger Epstein wel aanleunen.

Ook president Donald Trump verkeerde graag in de omgeving van zijn buurman in Palm Beach. ‘Ik ken Jeff al vijftien jaar’, zei Trump in 2002 tegen New York Magazine. ‘Hij is erg leuk om mee om te gaan. Er wordt zelfs gezegd dat hij evenveel van mooie vrouwen houdt als ik, en veel van hen zijn aan de jonge kant. Geen twijfel mogelijk – Jeffrey geniet van zijn sociale leven.’

Maagdeneilanden

Andere vrienden die eerder opdoken in een zwart notitieboekje met telefoonnummers: de acteur Kevin Spacey (later beschuldigd van aanranding), Woody Allen (die getrouwd is met zijn adoptiedochter) en de Britse prins Andrew, die soms te gast waren op Epsteins eigen eiland St. James, een van de Maagdeneilanden. Een van de slachtoffers, Virginia Roberts, vertelde in 2011 aan de Britse Daily Mail dat zij als 17- en 18-jarige drie keer seks had gehad met prins Andrew. Die ontkent. Er is wel een foto van de twee samen.

Een andere bekende huisvriend van Epstein was zijn advocaat Alan Dershowitz, die nu op televisie Trump vaak verdedigt. Dershovitz heeft in een rechtbankverklaring in 2015 gezegd maar één keer een massage te hebben gehad in het huis van Epstein, maar dat zou een reguliere massage zijn geweest, door een meerderjarige masseuse.

Een andere hoofdrolspeler is Alex Acosta, destijds de openbare aanklager van Florida die de deal met Epstein sloot, en nu als minister van werkgelegenheid in het kabinet-Trump onder meer verantwoordelijk voor vrouwenhandel. Hij was in de running om minister van justitie te worden, maar daar is na de publicatie van het verhaal geen sprake meer van.

Epstein heeft geen commentaar gegeven op de nieuwe details.

Roberts en twintig andere slachtoffers hebben de afgelopen jaren overigens wel een schadevergoeding gekregen van Epstein, tussen de 50 duizend en een miljoen dollar, schrijft The Miami Herald.