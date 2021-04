Na Griekenland wil ook Italië virusvrije eilanden voor toerisme. Welk vakantieoord mag eerst?

Badgasten vieren in mei 2020 de heropening van het Mondello-strand op Sicilië. Beeld EPA

Geopende restaurants, volle stranden en hier en daar een feestje: dat beeld hopen Italiaanse eilanden deze zomer aan toeristen te kunnen schetsen. Als alle bewoners gevaccineerd zijn en vakantiegangers alleen kunnen binnenkomen met een negatief bewijs, lonkt een virusvrije wereld waarin elke coronamaatregel overbodig is. Maar om dat te bewerkstelligen, moeten Italiaanse politici een lastige keuze durven maken. Want als eilanden een voorkeurspositie krijgen in het vaccinatieprogramma, worden anderen in het land achtergesteld.

Eerder koos Griekenland ervoor om piepkleine eilanden eerder te vaccineren dan de rest van het land. Volgens de regering uitsluitend om medische motieven. Het land kent veel afgelegen archipels zonder ziekenhuizen, waardoor een corona-uitbraak op die plekken desastreus zou kunnen uitpakken. Daarnaast is een evenredige distributie logistiek zo goed als onmogelijk, omdat de eilanden niet zo makkelijk te bereiken zijn.

69 virusvrije bubbels

Kastellorizo, voor de Turkse kust, werd zo de eerste plek in Europa waar iedereen gevaccineerd was: eind januari kregen alle inwoners al hun eerste prik. Andere vlekjes op de landkaart volgden, of zullen volgen. Eind april moeten 69 virusvrije bubbels in de Egeïsche Zee zijn ontstaan.

Allereerst dus om medische redenen, maar de Grieken zijn zich goed bewust van het bijeffect. De vaccinaties creëren vrijplaatsen voor toeristen die aan het virus en zijn impact willen ontsnappen. Nu al schiet het aantal boekingen naar eilanden als Lipsi, 16 km2 groot, omhoog.

In het mediterrane gevecht om de vakantiegangers kan Italië niet achterblijven, vindt Massimo Garavaglia, de Italiaanse minister van Toerisme. ‘Als andere landen het doen en wij niet, zijn de nadelen enorm’, zei hij.

De nationale regering coördineert in Italië de verdeling van vaccins tussen verschillende streken, maar regio’s bepalen zelf hun vaccinatieprogramma. De streek Campania, waarvan Napels de hoofdstad is, heeft al besloten de eilanden in het gebied voorrang te geven. Potentiële toeristentrekkers als Ischia, Capri en Procida staan gepland om voor de zomer helemaal coronavrij te zijn. Andere eilandjes, waaronder Elba, hopen hetzelfde te bereiken via hun regiobestuur. Omdat hun bevolking klein is, kost de gunst maar een kleine aanpassing van het vaccinatieprogramma, geloven zij.

Achtergesteld

Maar de twee grootste Italiaanse eilanden, die zelf hun eigen regiobestuur vormen, voelen zich door de plannen achtergesteld. Sicilië (5 miljoen inwoners) en Sardinië (1,6 miljoen) menen dat juist zij coronavrij moeten worden gemaakt, omdat zij in staat zijn veel meer toeristen te trekken dan de archipelletjes voor de kust. Voor ‘het nationale herstel’ moeten zoveel mogelijk toeristen naar Italië komen, vinden de leiders van de eilanden. Dus is het in het landsbelang dat Sardinië en Sicilië meer vaccins dan andere streken krijgen.

Alsof Nederland eerst heel Flevoland vaccineert, omdat de toegangswegen naar de provincie makkelijk zijn af te sluiten en een drukbezocht Walibi en Bataviastad óók voor Nederland goed is. Andere Italiaanse streken kwamen de laatste dagen tegen Sicilië en Sardinië in verzet. ‘Toeristische plekken kunnen niet voorgetrokken worden ten opzichte van elkaar’, vindt Stefano Bonaccini, het hoofd van de centraal gelegen streek Emilia-Romagna, met populaire kuststeden als Rimini.

De Italiaanse regering heeft nog niet op het Siciliaanse-Sardijnse voorstel gereageerd. Eerder trok eenzelfde schijn van partijdigheid de Griekse regering al in het defensief. De doelstelling om 69 eilanden voor het einde van de maand volledig te vaccineren, past volgens critici wel heel goed in de aankondiging om op 14 mei de hele toeristensector te willen heropenen. Maar, benadrukt Athene, ze doen die vaccinaties echt alleen om medische redenen.