Na grafietregens ook hoge concentratie ultrafijnstof vastgesteld in Wijk aan Zee

Slakken op het terrein van Harsco dat restproducten uit de staalfabriek Tata Steel verwerkt. Omwonenden van het terrein zijn ongerust en kritisch over de uitstoot van schadelijke stoffen. Beeld ANP

Het RIVM heeft voor het onderzoek in december vorig jaar en januari van dit jaar metingen gedaan op drie plaatsen in de IJmond: Wijk aan Zee, IJmuiden en Beverwijk. Deze plaatsen liggen allemaal in de buurt van Tata Steel. Om de resultaten te kunnen vergelijken werd ook gemeten in een wijk in Amsterdam. In die twee maanden van metingen werd de hoogste concentratie vastgesteld in Wijk aan Zee, maar ook in Beverwijk was de concentratie hoger dan op het meetpunt in Amsterdam.

De bewoners van Wijk aan Zee maken zich al langer ernstige zorgen over hun gezondheid. De hoge concentratie ultrafijnstof komt bovenop de zogeheten grafietregens die het dorp geregeld treffen. Deze stofwolken zijn afkomstig van Tata Steel en bevatten zware metalen, zoals lood, mangaan en vanadium – zeer zorgwekkende stoffen, aldus het RIVM.

Maar het instituut doet in het onderzoek naar ultrafijnstof geen uitspraken over de gevolgen voor de volksgezondheid omdat volgens het RIVM de gezondheidseffecten nog niet goed bekend zijn. Volgend jaar hoopt het RIVM een onderzoek af te ronden naar ultrafijnstof rond Schiphol en de gezondheidseffecten. Ook zegt het RIVM dat niet precies is aan te geven waar de hoge concentratie in Wijk aan Zee vandaan komt en noemt industrie, scheepvaart en zwaar transport als activiteiten in de regio die de uitstoot van ultrafijnstof veroorzaken.

Recent verscheen ook een onderzoek van de GGD waaruit bleek dat in de directe omgeving van Tata Steel het aantal gevallen van longkanker de afgelopen jaren verder gestegen is dan in de rest van Nederland. Uit dit stuk bleek dat in de gemeente Beverwijk, waar de emissie van verontreinigde stoffen hoog is, gemiddeld 25 procent meer longkanker voorkomt dan in de rest van Nederland. Maar ook hierbij zei de GGD niet definitief te kunnen vaststellen waardoor in deze gemeente onder de rook van Tata Steel zoveel meer gevallen van longkanker voorkomen.

Rookgedrag in de regio

De GGD schreef het deels toe aan het rookgedrag in de regio en de luchtverontreiniging in de omgeving. ‘Het is bekend dat de luchtverontreiniging in de woon- en leefomgeving in de IJmond van onder meer fijnstof hoger was dan gemiddeld in Nederland, vooral vanwege de aanwezigheid van de basismetaalindustrie in dit gebied.’

De provincie Noord-Holland laat in een reactie op het RIVM-onderzoek weten dat ze blijft inzetten op een verbetering van de luchtkwaliteit. ‘We doen dat door de luchtkwaliteit continu te meten, de industrie te stimuleren om schonere technieken toe te passen, door de vergunningen aan te scherpen, en door goed te kijken of de regels worden nageleefd.’