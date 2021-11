Na golf van overvallen halen telecombedrijven hun dure smartphones uit de winkel

Politie na een overval op een Amstelveense KPN-winkel. Beeld ANP / Novum RegioFoto

De drie telefoonverkopers hadden dure toestellen al uit winkels in de regio Amsterdam gehaald vanwege de overvallen. Maar ‘gezien de aanhoudende dreiging en de verschuiving van het overvalrisico naar andere telefoonwinkels’ grijpen ze nu in heel Nederland in.

Het gaat om gewapende overvallen, waarbij medewerkers de afgelopen weken telefoons moesten afstaan. Zo was een winkel van KPN in Amsterdam herhaaldelijk doelwit. Deze is tijdelijk gesloten.

De telecombedrijven maken zich ‘grote zorgen over de ontstane situatie’ en kunnen de veiligheid en het welzijn van hun medewerkers en klanten niet langer waarborgen zonder deze extra maatregelen, schrijven ze. ‘De mentale en fysieke impact van een dergelijke overval op betrokkenen is immers enorm.’ Ze verwijzen ook naar een medewerkers van VodafoneZiggo die afgelopen vrijdag op weg naar huis werd gedwongen de sleutels van de winkel en de code van de kluis af te geven.

De drie bedrijven hadden al zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals beveiligers bij de ingang. Uit veiligheidsoverwegingen geven ze hierover geen nadere informatie. Ook de gemeente Amsterdam besloot tot extra veiligheidsmaatregelen, zoals verscherpt toezicht in het winkelcentrum. De politie hield deze maand vier verdachten aan in verband met een van de overvallen op een telecomwinkel.

KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile zeggen nauw samen te werken met de politie en overige overheidsinstanties en stellen dat telefoons te traceren zijn. Voor klanten is het nog wel mogelijk om beveiligde demonstratieversies van smartphones uit te proberen en het gekozen model thuis te laten bezorgen.