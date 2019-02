Na geduw en getrek is het nu toch een feit: de Indiase Sabarimalatempel laat vrouwen van menstruatieleeftijd toe

Aanhangers van de god Ayyappa (afgebeeld op de poster rechts) betogen op 3 januari voor handhaving van het verbod voor vrouwen tussen 10 en 50 jaar om de Sabarimalatempel in Kerala te betreden. Beeld AFP

De tempel in de deelstaat Kerala was de afgelopen maanden trefpunt van voor- en tegenstanders van het weren van vrouwen onder de 50, nadat het Indiase Hooggerechtshof in september had bepaald dat de maatregel onwettig was, want discriminatoir.

Vrouwen probeerden naar binnen te gaan, maar werden hardhandig tegengehouden door duizenden gelovigen (onder wie ook veel vrouwen), bijgestaan door hindoe-nationalistische activisten. Ook hindoeïstische priesters stonden pal voor handhaving van het verbod. Regelmatig kwam de politie in botsing met conservatieve betogers.

Het tempelbestuur heeft het beroep tegen de beslissing van het Hooggerechtshof ingetrokken. ‘We hebben veel gediscussieerd en we beseffen nu dat we het oordeel van het hof moeten respecteren’, aldus een woordvoerder.

God Ayyappan

Voorstanders van het verbod menen dat de god Ayyappan zijn gelofte van celibatair leven niet gestand kan doen met vrouwen in de tempel die mogelijk menstrueren. Ayyappan is een zoon van de goden Shiva en Vishnu. Meer in het algemeen worden menstruerende vrouwen binnen het hindoeïsme veelal als onrein gezien.

Politici van de hindoe-nationalistische regeringspartij BJP van premier Narendra Modi hebben het besluit van het tempelbestuur veroordeeld als verraad. Sreedharan Pillai, BJP-voorzitter in Kerala, gaf de door communisten geleide regering van de deelstaat daarvan de schuld. ‘De regering heeft niet het geringste respect getoond voor de gevoelens van de gelovigen’, zei hij.

Miljoenen gelovigen

De Sabarimalatempel trekt jaarlijks 20 tot 50 miljoen gelovigen - de grootste jaarlijkse pelgrimage ter wereld. Het was tot woensdag een van de zeer weinige hindoeïstische tempels in India waar vrouwen onder de 50 geen toegang hebben. Bij veel tempels mogen vrouwen van die leeftijd alleen niet naar binnen op het moment dat ze daadwerkelijk ongesteld zijn.

Enkele vrouwen lukte het de afgelopen maanden toch toegang te krijgen tot het hart van het tempelcomplex. Priesters voerden vervolgens rituelen uit om de tempel weer rein te krijgen.