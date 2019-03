Na Frau Antje nu ook Herr Hans: kaasmarkt in Alkmaar voor het eerst met kaasjongens

Thijs Groot (21) heeft de primeur: als eerste kaasjongen bij de opening van het kaasmarktseizoen in Alkmaar. En het bevalt goed. ‘Het is lekker druk, ik heb al behoorlijk wat foto’s gemaakt met toeristen en veel gelachen.’

De introductie van de kaasjongen in de stad is geen statement, zegt Melanie Goudsblom van Alkmaar Marketing. ‘We waren in eerste instantie alleen op zoek naar kaasmeisjes, maar vorig jaar solliciteerden er ook ineens jongens. Hartstikke leuk, vonden we.’

Goudsblom: ‘We dachten: mannen vinden het leuk om met de kaasmeisjes op de foto te gaan, dan vinden vrouwen het vast ook leuk om naast een kaasjongen te staan.’

Vanuit de hele wereld komen jaarlijks duizenden mensen kijken naar de kaasmarkt. Het plein staat dan vol kazen en kaasdragers sjouwen af en aan. De functieomschrijving van de kaasmeisjes en -jongens blijft gelijk: vragen beantwoorden over de kaasmarkt en op de foto gaan met toeristen. De jongens hebben echter geen rok aan, maar een oud-Hollandse kiel met een rode boerenzakdoek.

Groot is al wel een paar verbaasde toeristen tegengekomen. ‘Maar de meeste reacties zijn positief.’ Vooral voor Duitsers is het nog even wennen, volgens Goudsblom: ‘Die zijn echt opgegroeid met Frau Antje.’

Naast kaasmeisjes nu ook kaasjongens op de kaasmaarkt op het waagplein in Alkmaar. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het kaasmarktseizoen begint vrijdag in Alkmaar en loopt tot eind september. Tot die tijd staan de kaasjongeren op de wekelijkse markt. ‘Daarom hebben we een grote poel nodig. We hebben nu vijftien kaasmeisjes en drie kaasjongens. Er is nog plek voor één jongen.’

Of onder de kaasdragers nu ook vrouwen worden toegelaten, weet Goudsblom nog niet. ‘Dat is vooralsnog een mannenbaan. De kazen die worden getild zijn erg zwaar: zo’n 150 kilo. Ik verwacht het niet, maar je weet maar nooit.’