Na Feyenoord-cafés in Rotterdam nu ook Ajax-café in Amsterdam getroffen door zwaar vuurwerk

Schade aan het Feyenoordcafé The Hide Away door een explosief. Donderdagnacht vonden niet alleen bij dit café maar ook op twee andere plekken in Rotterdam explosies plaats. Beeld ANP

De politie in Rotterdam heeft vrijdag een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ontploffingen in Rotterdam. Over het motief is nog niets bekend. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Niemand raakte bij de explosies gewond.

In de nacht van 4 op 5 mei waren er ontploffingen bij Feyenoordcafé ’t Haantje in Rotterdam-Zuid aan de Bierens de Haanweg en bij een portiek aan de Ranonkelstraat. Donderdagnacht waren er drie explosies, één bij een ander Feyenoordcafé, The Hide Away, bij een portiek op de Forelstraat en bij een portiek op De Blécourtstraat.

Voor beide cafés zijn crowdfundingsacties opgezet. Voor The Hide Away is al ruim 14.000 euro binnengekomen en voor ’t Haantje is bijna 8.000 euro opgehaald.