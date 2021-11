Na fatale broedertwist op links: Portugal vervroegd naar de stembus

De Portugese premier António Costa. Beeld Reuters

De vervroegde stembusgang vindt plaats op 30 januari 2022, maakte Rebelo de Sousa donderdagavond bekend. In zijn aankondiging gaf hij de partijen die er samen niet waren uitgekomen een draai om de oren: dit was wel het laatste dat de burger nodig had, nog middenin de coronacrisis en op een moment dat Portugal miljarden euro’s uit het Europese steunfonds mag besteden.

De vervroegde verkiezingen betekenen een voorlopig einde van de informele linkse coalitie die Portugal sinds 2015 heeft bestuurd. De centrumlinkse PS van premier António Costa vormde in dat jaar een minderheidsregering, die werd gesteund door twee kleinere en een stuk radicalere linkse partijen, waaronder de Communistische Partij.

Toenemende spanningen

Costa brak met het bezuinigingsbeleid dat de Europese Unie zijn land na de economische crisis had voorgeschreven, en die zijn rechtse voorganger de kop had gekost. Op de vleugels van de aantrekkende economie voerde hij sociale maatregelen door zoals het verhogen van de uitkeringen, terwijl het begrotingstekort binnen de perken bleef. In 2019 beloonde de kiezer Costa met een afgetekende overwinning bij de parlementsverkiezingen, al was hij voor een meerderheid opnieuw afhankelijk van zijn linkse broeders.

Dat die broeders de afgelopen jaren vooral stemmen verloren, leidde tot toenemende spanningen binnen het linkse verbond. Vorige week kwam het tot een uitbarsting bij de behandeling van de nieuwe staatsbegroting. De linkse partners, gebrand om zich te profileren, eisten een radicalere begroting, met onder meer een verhoging van het minimumloon en stevige investeringen in de gezondheidszorg. Onverantwoord, vond de PS van Costa, die niet toegaf.

Rechts ruikt bloed

President Marcelo Rebelo de Souza, zelf een gematigd conservatief, probeerde een doorbraak te forceren. Hij kondigde aan nieuwe verkiezingen uit te schrijven als de begroting het niet zou halen. Daarmee zette hij de onderhandelingen onder hoogspanning. Volgens critici onnodig, omdat een tweede begroting ook een optie was. Aan beide zijden ontbrak uiteindelijk de wil om vervroegde verkiezingen ten koste van alles te voorkomen: Costa blijft dromen van een absolute meerderheid, zijn voormalige gedoogpartners hopen kiezers terug te winnen door te laten zien dat ze meer zijn dan een bijwagen.

De linkse partijen nemen daarmee wel het risico dat zij hun meerderheid verliezen. De centrumrechtse PSD, traditioneel de grote uitdager van de PS, ruikt bloed. Zij put hoop uit de uitslag van de lokale verkiezingen in september. Daarin veroverde de partij een aantal belangrijke gemeenten, met als absolute hoofdprijs Lissabon. Dat de PSD momenteel verwikkeld is in een leiderschapsstrijd, lijkt een nadeel te zijn, al zou zij (bij een niet al te bloedig gevecht) ook kunnen profiteren van de gratis media-aandacht.’

Correctie: in een eerdere versie stond dat de lokale verkiezingen in Portugal in oktober waren. Dit was eind september.