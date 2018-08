Nieuws Amsterdam

Na explosieven en beschietingen nu ontploffing in zelfde stukje Amsterdam Nieuw-West

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een explosie plaatsgevonden in de Johan Huizingalaan in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Er vielen geen gewonden, wel raakten een bushokje en de voordeur van een pand beschadigd. De politie is op zoek naar getuigen.