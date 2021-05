Na enkele minuten moet de troonopvolger van Zulu-koning Goodwill al vluchten voor zijn familie

Prins Misuzulu Zulu, links, tijdens een ceremonie in het KwaKhangelamankengane-paleis in Kwazulu Natal. Beeld AP

Sinds de dood van de 72-jarige Goodwill in maart is er binnen de familie een machtsstrijd om de troon gaande. Niet dat er veel politieke macht valt te verdelen, maar de koning is wél de schatbewaarder van de Zulu-traditie, heeft invloed, beheert miljoenen hectares land en vee, en heeft een jaarlijks, door de belastingbetaler betaald, budget van vier miljoen euro.

De Zulu’s vormen Zuid-Afrika’s grootste etnische groep – een vijfde van de 60 miljoen inwoners van het land – van wie de meesten leven in Kwazulu Natal.

Vergiftiging

Er zijn in elk geval genoeg gegadigden voor de troon, want koning Goodwill had zes vrouwen en minstens 28 kinderen. De koning had echter geprobeerd enige duidelijkheid te scheppen, en in zijn testament had hij zijn derde vrouw, Shiyiwe Mantfombi Dlamini-Zulu, als regentes aangewezen – omdat zij, de dochter van de voormalige koning van Swaziland, de enige echtgenote was met koninklijk bloed.

Toen Dlamini-Zulu enkele weken later onlangs onverwachts overleed, was dat voer voor geruchten: de één geloofde dat zij nooit regentes had mogen worden en dat haar naam buiten medeweten van de koning aan zijn testament was toegevoegd, de ander was ervan overtuigd dat zij is vergiftigd. Wat hierbij niet helpt, is dat de doodsoorzaak van de 65-jarige Dlamini-Zulu nooit is bekendgemaakt.

Op vrijdagavond werd het testament van Dlamini-Zulu voorgelezen in het KwaKhangelamankengane-paleis – een ceremonie die live op televisie te volgen was. ‘Hierbij wijs ik mijn zoon Misuzulu Zulu aan als de opvolger van de troon’, klonk het. Meteen stond zijn broer op, prins Thokozani, die riep dat hij hier het hiermee niet eens was. Hij werd weer tegengesproken door andere familieleden, en korte tijd later werd de troonopvolger door zijn beveiligers het paleis uit begeleid.

JUST IN: Through her last will and testament, Queen Mantfombi Dlamini Zulu has recommended that her eldest son, Prince Misuzulu must be appointed as the next King of the Zulu nation. @NkoRaphael pic.twitter.com/t1uYpr7axi — EWN Reporter (@ewnreporter) 7 mei 2021

De altijd in luipaardvel gehulde koning Goodwill Zwelithini is vijftig jaar lang aan de macht geweest. Hij werd vaak bekritiseerd vanwege zijn omstreden politieke keuzes en zijn uitbundige levensstijl. Maar hij was ook een afstammeling van de legendarische Shaka Zulu, en als hij sprak, werd daar in Zuid-Afrika naar geluisterd.

Kort voordat vrijdag het testament van zijn moeder werd voorgelezen, hield Misuzulu (wiens naam ‘de versterking van de Zulu’s’ betekent) een toespraak waarin hij opriep tot eenheid binnen de familie en de natie. Volgens het testament van Dlamini-Zulu gaat de titel weliswaar naar haar oudste zoon, maar de bezittingen zouden eerlijk verdeeld moeten worden onder haar acht kinderen.