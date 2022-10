Na energie en voedsel wordt kleding nu ook veel duurder, lonen kunnen inflatie niet bijhouden

Een modewinkel in Eindhoven. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Energie-inflatie werkt door in steeds meer sectoren, kledingprijzen stijgen snel

De inflatie in Nederland sijpelt steeds verder door. Nu is, na energie en voedsel, ook bij kleding sprake van fikse inflatie. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In september stegen de prijzen met 14,5 procent ten opzichte van september 2021. Vorige maand was de inflatie nog 12 procent. Dat komt voor een groot deel door nieuwe energiecontracten, die drie keer zo duur zijn als een jaar geleden. Maar ook als energie en motorbrandstoffen niet worden meegerekend, is de inflatie op het hoogste punt in jaren. De consumentenprijzen exclusief gas, elektriciteit en benzine lagen in september 6,5 procent hoger dan vorig jaar.

De voedselprijzen stijgen al een tijd, maar stabiliseren nu enigszins. Eten en drinken is inmiddels 12,8 procent duurder dan een jaar geleden, maar 0,6 procent goedkoper dan vorige maand. Kleding werd tot deze zomer nauwelijks duurder, maar nu betaalt de consument voor een nieuwe outfit gemiddeld 8 procent meer dan vorig jaar september.

Grootste cao-loonstijging sinds 2009, maar prijzen stijgen veel sneller

Werknemers en vakbonden strijden voor inflatiecompensatie, maar vooralsnog kunnen de loonstijgingen de inflatie niet bijbenen. Het gemiddelde cao-loon in Nederland was in het derde kwartaal 3,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de grootste stijging sinds 2009, maar het is veel lager dan de inflatie.

De lonen zijn, gecorrigeerd voor inflatie, met bijna 8 procent gedaald. De laatste keer dat de reële cao-lonen fors daalden was in 2013, maar toen bleef de afname beperkt tot 1,9 procent. In het onderwijs zijn de lonen met 7 procent het meest gestegen, de minste loonsverhoging kregen medewerkers in de verhuur en handel van onroerend goed: 1,9 procent.