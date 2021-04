Na een sneltest eindelijk weer een leuk uitje: ‘Het voelt echt veilig. Van mij mogen ze dit zelfs invoeren voor de supermarkt’

Bezoekers van Museum GeoFort, een interactief kindermuseum over het thema aarde. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Het was iedere neusbeschadiging waard’, glundert Ruud Hordijk (26). Dampend ploft hij op een stoel, zijn wangen rood van een dik uur achter een balletje aan sprinten. Squash Utrecht deed dit weekend mee aan het experiment Testen voor Toegang, waarbij enkele sportcentra, monumenten en attracties openden voor aangemelde deelnemers die een negatieve sneltest konden laten zien.

Je moest er in sommige gevallen meer voor over hebben dan alleen een stokje in je neus. Zo was voor Hordijk het dichtstbijzijnde testcentrum in Maarssen. Op de fiets vanuit de Utrechtse binnenstad ‘een half uur heen, een half uur terug’.

Nogal een tijdsinvestering, voor een uurtje squash. En toch zeer de moeite, zegt Hordijks squashpartner. Ze wil niet met haar naam in de krant, ‘ik ben op mijn werk ziek gemeld omdat het me mentaal allemaal te veel werd’, vertelt ze. ‘Een beetje gek als mijn collega’s dan lezen dat ik wel ga squashen. Terwijl dit precies de uitlaatklep is die ik de afgelopen maanden juist nodig had.’

Manager Stephan Patz van Squash Utrecht denkt dat inmiddels wel duidelijk moge zijn dat ‘er een basisbehoefte is om je in het zweet te werken’. Hij is opgelucht zaterdag weer eens wat blije gezichten te zien in het squashcentrum, zoals dat van Sjoerd (22), die net zijn huisgenoot Quinten (24) heeft ingemaakt. De studenten geven toe ‘al maanden’ niks aan sport te hebben gedaan. Sjoerd: ‘Dan merk je dat je veel minder energie hebt.’

Dit experiment is leuk voor een keer, maar of het op termijn een oplossing biedt? Niet voor sporters, denken ze in Utrecht. Student Quinten: ‘Voor een festival zou ik zo’n sneltest wel doen. Maar ik ga niet iedere week een uur fietsen om te testen voor het squashen.’

Vermoedelijk vonden meer leden het een hoge drempel, want manager Patz heeft 175 reserveringen op zaterdag, terwijl er plek was voor vijfhonderd squashers tot 27 jaar.

Interactief kindermuseum

Veertig kilometer verderop, bij GeoFort Herwijnen in de Betuwe, hadden ze dit weekend ook nog wel wat extra bezoekers kwijt gekund. Het forteiland huisvest een interactief kindermuseum over het thema aarde, met doolhoven, quizjes en een ‘virtuele lift’ naar de kern van de aarde. Wout (6), als hij daaruit drentelt: ‘Wow, ik voelde mijn bil trillen!’

Volgens directeur Willemijn Simon van Leeuwen moesten behoorlijk wat belangstellenden hun bezoekje annuleren, omdat alle testcentra in de buurt waren volgeboekt. En zo gaat er wel meer niet volgens plan: ‘Maandagavond moest ik binnen twee uur besluiten of we wilden meedoen met dit testweekend. De afspraak was dat we ook ons pannenkoekenrestaurant mochten openen. Had ik net voor 1.000 euro eten ingekocht, hoorden we woensdag dat het restaurant toch niet open mocht.’

De enige optie voor hongerige gezinnen is nu een afhaalpannenkoek, waarmee ze buiten níet mogen neerstrijken op een natgeregende picknickbank, want een terras is ook verboden. ‘Als je mensen zo’n sneltest laat doen, wil je ze wat extra’s kunnen bieden’, zegt Simon van Leeuwen. ‘Nu doe je speciaal een test, terwijl je hier niet meer mensen tegenkomt dan in de Karwei.’

Vulkanen bouwen

Als klap op de vuurpijl werd het GeoFort belaagd met haatmails van ‘anti-testers’. Daartegenover staat dan weer het tevreden gezicht van Takashi, die met vrouw en kinderen uit Hoofddorp is komen rijden. ‘We hebben al een halfjaar geen leuk uitje meer gehad’, zegt hij. Wijzend op zijn zoons van 9 en 11, die zich uitleven in een zandbak met virtuele effecten waarin je vulkanen kunt bouwen: ‘Voor hun plezier heb ik wel een paar seconden pijn over.’

Floris de Bree uit Nijmegen reed vorige week zijn gezin naar het strand voor een vleugje afwisseling. Geen groot succes. ‘We werden zo’n beetje gezandstraald.’ Het testen voor GeoFort vond hij verhoudingsgewijs een kleine moeite, ‘musea zijn echt ons ding’. Dochter Mare (8): ‘Het is een beetje zoals school, maar dan veel leuker.’

Ook een aantal museumhuizen van Vereniging Hendrick de Keyser is te bezichtigen met een negatieve sneltest. Zo stappen Frank en Irma Tetteroo uit Mourik zondag opgetogen binnen bij het Gemeenlandshuis in Amsterdam, een monumentaal pand op een dijk, vermaard om het weelderige stucwerk op de plafonds. Het stel, op korte vakantie in Noordwijk, bezocht vrijdag na een sneltest de bloeiende Keukenhof. ‘Heel bijzonder’, zegt Irma, ‘dat je daar de paden soms voor jezelf had.’ Frank: ‘Dat maak je nooit meer mee.’

Nu dwalen ze vrijwel alleen door het Gemeenlandshuis. Daarvoor moesten ze nog een tweede sneltest doen – het testresultaat is maar 40 uur geldig voor toegang, voor sommige activiteiten nog korter. Irma kan het niet deren. ‘Ik vind het super. Het voelt echt veilig. Van mij mogen ze dit zelfs invoeren voor de supermarkt.’

Zo hoog zal de testbereidheid onder de meeste Nederlanders niet zijn. ‘Dit ga ik niet elke week doen voor een uurtje sport’, zegt Esmee (24), die met Tessa en Linda bijkomt van een sessie bij Squash Utrecht. Al filosoferend komen de vriendinnen op een idee. ‘Als je nou met één testresultaat kunt sporten, uit eten en naar een café’, mijmert Linda. ‘Dan doe je op vrijdagavond een test, en kun je weer even echt leven tot zondag.’