Na een etmaal chaos keert Schiphol terug naar normaal, meldt de luchthaven

Donderdagochtend kwam de luchthaven met horten en stoten op gang nadat duizenden vakantiegangers een nacht op Schiphol hadden doorgebracht. Rond het middaguur stond nog slechts een handvol annuleringen op de vertrekborden. Toch verkeerden veel gestrande reizigers nog steeds in onzekerheid. De storing aan het tanksysteem werd woensdagavond al verholpen, maar toen was het spoorboekje al flink overhoopgehaald. Ook de volgende dag werden nog vluchten gecanceld.

Reizigers balen op Schiphol. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een groep Spaanse vrienden maakt donderdag rond 11 uur ‘s ochtends de balans op in de welkomsthal van Schiphol. Ze vertrokken woensdag uit Madrid voor een vijfdaagse trip naar Bristol. Amsterdam zou slechts een overstap zijn. Ze hebben een nieuwe vlucht gekregen: zaterdag. Zondag vliegen ze terug naar huis. Dan maar Amsterdam in, ook leuk. ‘Maar zonder kleding, want we hebben onze koffers niet teruggekregen.’

Boven in vertrekhal 3 staat de slaap op het gezicht van een Chinese passagier. Hij spreekt geen Engels en wijst naar zijn kinderen die met Calippo-ijsjes in de hand nog wel kunnen lachen. Ze komen uit China en zijn onderweg naar Griekenland, zegt een dochter. Hebben ze al een nieuwe vlucht? ‘Ik weet het niet. Onze groepsleider staat nu in de rij voor meer informatie.’

Veel mensen staan in rijen, in de hoop iets te weten te komen, vaak tevergeefs. Anderen zitten letterlijk bij de pakken neer. Ze hangen met vermoeide hoofden op tafeltjes of met stijve ruggen tegen harde pilaren. Anderen liggen op de grond, de benen languit over de koffers. Wachten is het devies, want als de vlucht plots toch gaat, wil je erbij zijn.

Daarom zit ook Peter Adelaar en zijn familie nog steeds rond een tafeltje in de vertrekhal. Ze waren onderweg naar Alanya, voor twaalf onbezorgde dagen aan de Turkse kust. De eerste nacht brachten ze door op stretchers, niet naast het zwembad, maar op de luchthaven. Adelaar laat de foto zien: ‘Groene bedjes, zo lagen we daar met honderden mensen. Ik heb mensen met kinderen gezien die op de grond sliepen. Echt vreselijk.’ Sem Jacobs (20), vriend van een van Adelaars zonen: ‘Het lijkt wel een derdewereldland. Er was zelfs geen eten meer bij de Mac.’

Alles kwijt

‘Dat je niets weet, dat is het ergste’, zegt zoon Danilo Adelaar. ‘We zijn drie keer naar een andere gate gestuurd en toen werd de vlucht geannuleerd.’ Daarna hield alle informatievoorziening op. Luchtvaartmaatschappij Transavia krijgt de wind van voren. ‘De baliemedewerkers zijn gewoon vertrokken. En via telefoon zijn ze niet te bereiken.’ Nee, dan TUI, die maatschappij besloot vannacht de vertraagde vluchten alsnog te laten vertrekken. Had Transavia dat maar gedaan, dan waren ze nu op hun bestemming geweest. ‘En waren die mensen die nog in Turkije zitten nu weer thuis’, zegt moeder Melanie Adelaar.

Toch blijven ze, in elk geval nog tot het eind van de middag. Want vertrek je van de luchthaven, ‘dan ben je alles kwijt’, zegt Jaco, eveneens met zijn gezin op weg naar Turkije, die vreest dat hij dan geen aanspraak meer maakt op een nieuwe vlucht.

‘Het is gewoon kut’, vat Sem Jacobs samen. En wat al helemaal oneerlijk voelt: duizenden mensen die vandaag op vakantie gaan kunnen gewoon doorlopen naar hun vlucht. De luchthaven draait weer, maar de mensen wiens vlucht is geannuleerd draaien nog niet mee. Op een gemiddelde julidag verwerkt Schiphol ruim 200 duizend passagiers - als alles goed gaat.

Over de intercom klinkt in meerdere talen: ‘Attentie alstublieft, door de brandstofstoring van gisteren kan uw vlucht vertraagd of mogelijk geannuleerd zijn.’ Mensen worden doorverwezen naar de website. Veel informatie staat daar niet, wel dat Schiphol de hinder ‘heel vervelend’ vindt. Bij een balie voor overnachtingen in Amsterdam hangt een provisorisch A4’tje: ‘Sorry, geen vluchtinformatie.’