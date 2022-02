Na één dag intensieve regen spelen trauma’s weer op in Valkenburg aan de Geul

Even staat het water in de Geul weer hoog als gevolg van overvloedige regenval in korte tijd. Limburgers komen even een kijkje nemen bij de Geul in Valkenburg. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Iedereen hield het hart vast vanmorgen’, zegt Henk Poettgens (71) maandag langs de kade van de Geul in het centrum van Valkenburg aan de Geul. De rivier kolkt, maar is gelukkig binnen de oevers gebleven. Het waterpeil is al wat gezakt. ‘Maar vanmorgen kon je het water, liggend op je buik, met je vingers aanraken, zo hoog stond het’, aldus Poettgens, die met zijn hondje Snoopy in de fietsmand naar de Geul is komen kijken.

‘De schrik komt wel weer naar boven’, erkent Ariëtte Muilwijk (38) even verderop bij de Geulpoort. ‘Je moet er toch niet aan denken dat de winkels en horecazaken opnieuw waren overstroomd. Dit haalt veel pijn naar boven.’

Zondagavond laat sloeg de Veiligheidsregio Zuid-Limburg alarm omdat door hevige regenval de Geul bij Epen, stroomopwaarts ten zuiden van Valkenburg, buiten haar oevers dreigde te treden. De waterpiek verplaatste zich vervolgens via onder meer Wijlre en Schin op Geul in de richting van het toeristenstadje, dat zeven maanden geleden zwaar getroffen werd door de zomerse watersnoodramp.

Waterschap, brandweer en gemeente waren in opperste paraatheid. Zandzakken en waterpompen werden in gereedheid gebracht. Burgemeester Daan Prevoo had een slapeloze nacht.

‘De hoogwatergolf veroorzaakte veel onrust’, zegt de burgemeester op het gemeentehuis. ‘Velen hebben een slapeloze nacht gehad. Vooral de combinatie duisternis en water gaf veel mensen een slecht gevoel. Dan word je wel weer even in die situatie van medio juli gezet. Opgelopen trauma’s van een halfjaar geleden speelden weer op.’

Zondag heeft het in Zuid-Limburg hevig geregend. Het deed Ariëtte Muilwijk denken aan de intensieve regenbuien die in juli voorafgingen aan de watersnoodramp. ‘Ik dacht nog: dit kan niet goed gaan’, vertelt ze, terwijl ze met haar smartphone een filmpje schiet van het kolkende water in de Geul. ‘En meteen komt alles weer naar boven: alle spullen die destijds naar buiten werden gesleept, de ontreddering bij inwoners en ondernemers. Nog steeds kunnen sommige mensen niet naar huis.’

Leegstaande horecazaken

Henk Poettgens wijst op enkele leegstaande horecazaken, niet ver van de Geulpoort. ‘Dat café, dat Italiaans restaurant, die Griek – ze zijn nog steeds dicht omdat de eigenaren geen geld hebben om hun tent op te knappen’, zegt hij. ‘Dat is echt een drama. Rutte zei nog: alles wat de verzekering niet vergoedt, vergoeden wij. Nou, de verzekeringen betalen niet. Maar Rutte betaalt ook niet. Het is net als met de aardbevingsschade in Groningen: ze kunnen van alles beloven, maar beloften worden gewoon niet nagekomen.’

Vanaf het bruggetje over de Geul kijkt Olaf Donners (48) naar het wild stromende water. ‘Het lijkt wel een Franse bergbeek. Er hoeft maar één dag flink wat regen te vallen, en we zijn de pineut’, zegt hij in zijn mountainbike-outfit, de tweewieler met dikke banden bij de hand.

Hij vindt het verbazingwekkend hoe snel het water kan stijgen in één dag. In juli viel er nog veel meer regen en steeg het water nog sneller. ‘Het grote verschil met toen is dat de Maas nu op een laag niveau staat’, weet Donners, die zelf hoog en droog op de Cauberg woont. ‘In juli stond ook de Maas hoog, waardoor de Geul haar water niet kwijt kon.’

De wateroverlast blijft maandag binnen de perken, kunnen waterschap en veiligheidsregio maandagmiddag melden. Er zijn wel enkele tuinen, kelders, wegen en parkeerterreinen ondergelopen. Maar veel schade heeft dat niet veroorzaakt.

Niet ongebruikelijke hoeveelheid

Dat is ook een opluchting voor Valkenburger Poettgens: ‘Je moet er toch niet aan denken dat de horecazaken na de lockdown door de coronacrisis en de watersnoodramp opnieuw onder water zouden komen te staan.’

‘Met de hoogwaterramp van afgelopen juli nog vers in het geheugen, waren er uiteraard zorgen bij inwoners: zou het water onze regio net zo overrompelen als medio vorig jaar?’, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. De kans op overstroming was ook nu aanwezig. Maar toch was de situatie volgens haar niet vergelijkbaar. In juli werd een veel groter gebied getroffen door overstromingen. Bovendien steeg het waterpeil destijds veel sneller en was de totale waterafvoer ook veel hoger.

‘Het is een niet ongebruikelijke winterse hoeveelheid regen die is gevallen: 32 millimeter’, zegt burgemeester Prevoo. ‘In juli vielen er twintig emmers water per vierkante meter, nu waren dat er drie. Er was eigenlijk geen reden voor paniek. Maar mensen gingen toch in paniek ons gemeentelijk nummer bellen, voor informatie of zandzakken. We hebben extra mensen ingezet op het klantencontactcentrum.’

Het hele centrum van Valkenburg aan weerszijden van de Geul stond destijds blank. Nu staat iedereen met droge voeten langs te rivier, al is de recente waterpiek wel het gesprek van de dag. Verderop op het Theodoor Dorrenplein zitten mensen op de caféterrassen te genieten van koffie, bier en zon. De vrouw van Henk Poettgens wijst naar een donkere streep op de muren van de Nicolaas en Barbarakerk: ‘Zo hoog stond het water vorige zomer. Ongelooflijk. Ook de kerk was helemaal overstroomd.’