Na drie weken dreigt al regeringscrisis in Israël: vicepremier volgens Hooggerechtshof ongeschikt

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vertrekt woensdag nadat hij de omstreden minister Aryeh Deri van Binnenlandse Zaken en Gezondheid bij hem thuis heeft bezocht. Beeld Ronen Zvulun / ANP

Deri is vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Gezondheid, en leider van de ultra-orthodoxe Shas-partij. Deze is goed voor elf zetels in het parlement en daarmee een van de pijlers onder de regering van Netanyahu: zonder Shas heeft zijn coalitie geen meerderheid.

Maar hij is ook al drie keer door een rechter veroordeeld, vorig jaar februari nog wegens belastingontduiking. Die laatste keer kwam hij ervan af met een boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf, maar volgens tien van de elf rechters moet zijn benoeming om die reden worden teruggedraaid.

Een belangrijk lid van Shas, de huidige minister van Welzijn Ya’akov Margi, dreigde woensdag dat premier Netanyahu heel goed weet wat deze uitspraak betekent. ‘Als Aryeh Deri geen deel uitmaakt van de regering, is er geen regering.’ Deri had eerder al duidelijk gemaakt dat hij, ongeacht de uitspraak, niet van plan is om op te stappen.

‘De democratie stort in’

De uitspraak van het Hooggerechtshof is uiterst pikant. Niet alleen omdat de nieuwe regering van Netanyahu nu al wankelt, maar ook omdat deze de macht van het Hooggerechtshof juist wil inperken. Wat betreft rechts moet er een einde worden gemaakt aan een overactieve niet-gekozen rechterlijke macht die haar eigen leden selecteert, en een onredelijk vetorecht heeft over democratisch gekozen vertegenwoordigers. Er woedt een fel debat in het land: centrum-links vreest juist dat ‘de democratie instort’, zoals oud-premier Yaïr Lapid waarschuwde, als het Hooggerechtshof de regering niet meer kan terugfluiten.

De uitspraak over Deri is olie op dit vuur. Vanuit de coalitie werd direct opgeroepen om zo snel mogelijk nieuwe wetgeving door te voeren, waardoor het Hof niet meer gaat over besluiten van de regering of het parlement. Tegelijkertijd riep de oppositie Deri zijn kabinetsposten onmiddellijk te verlaten.

Vorig jaar sputterde Deri nog dat hij het slachtoffer was van ‘racisme’ en alleen maar vervolgd werd vanwege zijn Marokkaanse achtergrond. Maar hij erkende de feiten, tekende een schikking, en kreeg alleen een voorwaardelijke straf nadat hij beloofde niet meer in een regering te dienen.

‘Deri-wet’

De wet zette eerder al een streep door de carrière van politici met een strafblad: zij mochten pas zeven jaar na hun veroordeling weer minister worden. Vorige maand echter, werd door het Israëlische parlement de ‘Deri-wet’ aangenomen die stelde dat dit alleen opging als de persoon werkelijk in de cel heeft moeten zitten. Daar heeft het Hooggerechtshof nu zijn voet dwars gezet: tien van de elf rechters noemden de aanstelling van Deri ‘extreem onredelijk’.

Volgens Esther Hayut, de voorzitter van het Hof, is Deri ‘een persoon die al drie keer is veroordeeld voor misdrijven en heeft hij zijn plicht geschonden om het publiek loyaal en rechtmatig te dienen’. Premier Netanyahu heeft volgens Hayut niet het recht om ‘de opeenstapeling van misdrijven te negeren’. ‘Als hij de leiding heeft over twee van de belangrijkste ministeries, schaadt dat het imago en de reputatie van het rechtssysteem, en is dat in tegenspraak met de principes van ethisch gedrag en wettelijkheid.’