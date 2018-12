Na drie jaar aan onderhandelingen hoeven Cubaanse honkballers niet meer te vluchten om in de VS te kunnen spelen

Chicago White Sox-speler José Dariel Abreu verdient nu miljoenen na zijn vlucht naar de VS. Beeld EPA

Het akkoord werd na drie jaar van onderhandelen gesloten tussen de belangrijkste Amerikaanse honkbalorganisatie, de Major League Baseball (MLB), en de Cubaanse honkbalfederatie. De deal is opnieuw een bewijs voor de verbetering van de decennialange, moeizame relatie. Deze werd in gang gezet onder de regering-Obama.

Talentvolle Cubaanse honkballers die het in de Amerikaanse competitie wilden maken, waren tot nu toe voornamelijk aangewezen op smokkelaars die hen naar Florida brachten. Sinds 2014, toen president Obama een historisch bezoek bracht aan Cuba, zouden ruim driehonderd honkballers het eiland zijn ontvlucht om hun geluk te zoeken in de VS.

Talenten van 25 jaar en ouder die zes jaar in de Cubaanse competitie hebben gespeeld, kunnen het vanaf nu op een legale manier proberen. De miljoenencontracten kunnen ook de Cubaanse bond veel geld opleveren. Dit kan variëren van 20 procent van de eerste 22 miljoen euro tot 15 procent van elk bedrag boven de 44 miljoen euro.

Cubaanse kinderen spelen honkbal op een veld in Havana. Beeld AFP

Gelukkig

Spelers onder de 25 jaar hebben echter nog steeds toestemming nodig van de Cubaanse bond. Wie toch vlucht, mag zo’n twee jaar geen contract sluiten met een MLB-ploeg.

‘Wij geloven dat dit akkoord het mogelijk maakt voor de volgende generatie van Cubaanse spelers om hun droom te verwezenlijken’, aldus MLB-topman Rob Manfred. ‘Zonder dat ze datgene hebben meegemaakt wat de huidige en vroegere Cubaanse spelers hebben meegemaakt.’

Tot de grote Cubaanse sterren in de MLB behoren onder anderen José Abreu van de Chicago White Sox en Yasiel Puig van Los Angeles Dodgers. Zij schopten het tot miljonair in de VS. Ter vergelijking: hun collega’s op Cuba verdienen nu minimaal 44 euro per maand.

Puig, die via smokkelaars de VS bereikte, zei ‘ontzettend blij’ te zijn met het akkoord. De smokkelaars bleken banden te hebben hebben met een Mexicaanse drugsbende. ‘Het maakt mij blij dat toekomstige spelers dit niet hoeven te verduren.’