Na drie Amsterdamse advocaten is ook Utrechtse advocaat vrijgepleit van lekken in Marengo-proces

Advocaten Inez Weski en Yassine Bouchikhi. Beeld ANP

Daarmee blijft er weinig over van de verdachtmaking van het Openbaar Ministerie dat meerdere advocaten informatie zouden hebben gelekt naar handlangers van Ridouan T., de hoofdverdachte in het omvangrijke Marengo-liquidatieproces.

Die beschuldigingen aan het adres van advocaten kwamen vorig jaar augustus aan het licht door een proces-verbaal dat het OM inbracht. Daarin werd een opsomming gemaakt van ontsleutelde PGP-berichten, waarin verdachten onder meer over hun advocaten communiceerden. Uit die berichten zou blijken dat de strafpleiters de vermeende moordorganisatie van Ridouan T. van vertrouwelijke procesinformatie zouden hebben voorzien.

‘Uit mijn onderzoek is niet gebleken dat de betrokken advocaat informatie gedurende beperkingen van zijn cliënt heeft gedeeld met derden’, stelt deken Bas le Large vrijdag in een persverklaring over het onderzoek naar het handelen van Bouchikhi. ‘Evenmin is mij gebleken dat hij zich heeft laten leiden door andere belangen dan die van de individuele cliënt die hij bijstond.’

‘Soort spion’

De deken erkent wel dat uit de PGP-berichten ‘de schijn heeft kunnen ontstaan’ dat Bouchikhi onvoldoende onafhankelijk is geweest ten opzichte van zijn cliënt. Maar benadrukt wordt dat de gewraakte berichten niet door de advocaat zijn verstuurd of ontvangen.

In de PGP-berichten wordt ook gesproken over contante betalingen aan Bouchikhi. Volgens Le Large, die het onderzoek uitvoerde met twee leden van de Orde van Advocaten Midden-Nederland, heeft ‘uitgebreid (administratief en financieel) onderzoek naar onder meer contante betalingen niet aangetoond dat die berichten juist zijn’.

Eerder dit jaar kwam de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten al tot vergelijkbare conclusies ten aanzien van de Amsterdamse advocaten Khalid Kasem, Christian Flokstra en Leon van Kleef. Zij werden eveneens door het OM beticht van lekken van gevoelige informatie aan de onderwereld. ‘Ik ben ten onrechte als een soort spion van Ridouan T. neergezet’, zei Kasem vorige maand in de Volkskrant.

Het OM zegt in een reactie de uitkomst van de onderzoeken van beide dekens ‘voor kennisgeving aan te nemen’. Justitie wil verder niet ingaan op de vraag of ze de advocaten met het noemen van hun namen niet ten onrechte aan de schandpaal heeft genageld. ‘Dat zijn termen die de lading niet dekken’, aldus een woordvoerder van het landelijk parket.