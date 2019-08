Nieuws Jeffrey Epstein

Na dood Epstein zijn alle ogen gericht op zijn voormalige rechterhand – maar die is spoorloos

De van misbruik beschuldigde miljardair Jeffrey Epstein is dood, maar het strafrechtelijk onderzoek naar zijn duistere praktijken gaat door. Alle ogen zijn nu gericht op zijn voormalige rechterhand, de steenrijke Britse Ghislaine Maxwell. Ze is echter zo goed als onvindbaar.

Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. Beeld Patrick McMullan/ Getty Images

Ze zou zijn beschermer zijn geweest, zijn ronselaar, zijn vriendin en zielsverwant. De 57-jarige Ghislaine Maxwell, wier connecties reiken tot in de hoogste regionen van de politieke en zakenelite, zou volgens slachtoffers een sleutelrol hebben gespeeld in het ronselen van de minderjarige meisjes die miljardair Epstein ‘drie keer per dag’ seksueel moesten bevredigen. Zaterdag pleegde Epstein – die een straf van maximaal 45 jaar te wachten stond – zelfmoord in een gevangenis in New York, aldus de Amerikaanse autoriteiten. Nu hij niet meer kan terechtstaan, dringt de vraag zich op: wie is Ghislaine Maxwell?

Maxwell groeide op vlak bij het Engelse Oxford. Haar vader was de miljardair Robert Maxwell, een Brits parlementslid voor Labour en een uitgever van boeken en kranten. Vlak nadat haar vader in 1991 overleed in zijn jacht – de Lady Ghislaine, vernoemd naar zijn favoriete dochter – verhuisde ze naar New York. Geldtechnisch bleek het minder voorspoedig te gaan dan gedacht: haar vader liet meer dan 4 miljard dollar aan schulden achter. Desondanks kon ze volgens The Washington Post gebruik maken van een fonds dat haar ongeveer een ton per jaar opleverde.

In New York ontmoette ze Epstein. Hij had het geld, zij had de connecties. Maxwell was door haar achtergrond in alle opzichten een socialite. Ze introduceerde Epstein bij Bill Clinton en prins Andrew. Ze ging regelmatig naar Oscaruitreikingen en doneerde fors bij benefietgala’s. Samen reisde het duo de wereld over. Zij werd, zoals Epstein het in 2003 zelf in Vanity Fair omschreef, zijn ‘beste vriend’. Maar ook zijn rechterhand, die alles voor hem regelde.

Seksuele slavernij

Virginia Roberts Guiffre, een van Epsteins vermeende slachtoffers, windt er in de gerechtelijke stukken geen doekjes om: Maxwell zou het begin van haar ellende zijn geweest. In 2000 werkt Giuffre, op dat moment zestien of zeventien jaar oud, in een van de buitenhuizen van de huidige Amerikaanse president Donald Trump. De Britse glamourdame Maxwell komt op haar afgelopen. ‘Ik ken iemand. Als hij je leuk vindt, dan zal dat goed voor je zijn. Je kan reizen en zult veel geld verdienen.’ Al bij haar eerste ontmoeting met Epstein instrueert Maxwell het meisje om de miljardair oraal te bevredigen, waarna ze verder zou zijn gemanipuleerd richting seksuele slavernij.

Volgens een ander slachtoffer van Epstein, Maria Farmer, was de rol van Maxwell nog groter: ook Maxwell zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Volgens Farmer misbruikten Maxwell en Epstein haar in 1995 in het landgoed van de Amerikaanse miljardair Leslie Wexner in Ohio. Ook Farmers 15-jarige zusje zou op een massagetafel door het duo zijn misbruikt.

Maxwell kwam de afgelopen jaren sowieso al in het vizier van de Amerikaanse autoriteiten. Het probleem: ze was en is onvindbaar. Ze is niet in de Verenigde Staten. In 2016 is haar stadsvilla in New York – vijf verdiepingen hoog – voor 15 miljoen dollar verkocht. Maxwells advocaten zeiden in 2017 tegen de rechter dat ze in Londen verbleef, maar geen vaste verblijfplaats had. De advocaten zeiden ook gezien de lopende zaak niet te verwachten dat zij snel terugkeert naar de Verenigde Staten. Maxwell ontkende eerder iets te maken te hebben met de Epstein-zaak.

Geoffrey Berman, de Amerikaanse procureur die de aanklachten tegen Epstein overziet, zei zaterdag dat het onderzoek naar de zaak hoe dan ook doorgaat. Hij hintte erop dat daarbij vooral zal worden gekeken naar de personen die Epstein hielpen. Maandag lieten de autoriteiten weten ook onderzoek te doen naar hoe Epstein zichzelf in een zwaarbeveiligde gevangenis in New York heeft kunnen doden.